Rezultat

Elev sergent Marius Aurelian Șerban, de la Colegiul Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung, a obținut Premiul I la etapa județeană a Concursului „Istorie și societate în dimensiune virtuală", după ce a susținut un proiect individual la secțiunea Pagini Web.

Ștefanistul a realizat un material cu tema „Logistica Militară în paradigma războiului din Orient", obținând astfel un punctaj de 92 de puncte.

„Trăim într-o perioadă de maximă atenție, în care războaiele au început a deveni un punct fierbinte în orice subiect de discuție. Tema pe care am abordat-o în cadrul acestui concurs, <Logistica Militară în paradigma războiului din Orient>, are rolul de a îmbina două laitmotive. Pasiunea mea pentru domeniul militar, plus războiul dintre Israel și gruparea paramilitară Hamas, un conflict aflat în curs, în care gama de informații se mărește pe zi ce trece”, a spus adolescentul.

Concursul, adresat tinerilor elevi pasionați de istorie, informatică și științele socio-umane, a avut ca scop punerea în valoare a aptitudinilor participanților prin realizarea unor materiale cu ajutorul computerului pe teme de istorie.