Amintiri literare

Un demers cultural de împrospătare a memoriei, dar și de descoperire a unor valori prea puțin evidențiate – astfel poate fi considerată conferința susținută marți, 16 ianuarie, de poetul dramaturg Matei Vișniec, în cadrul proiectului „Spectacolul Cuvintelor - Îmbrățișarea Poeziei cu Teatrul”, finanțat de Ministerul Culturii.

Intitulată ”Amintiri literare. Poeții pe care i-am cunoscut”, conferința susținută cu sala plină, la Teatrul ”Matei Vișniec” Suceava, a adus în atenția publicului, majoritar tânăr, personalități sucevene și nu numai din lumea culturală a ultimei jumătăți de secol.

”Pregătindu-mă pentru acest eveniment, am vrut să sistematizez ceea ce știu despre Matei Vișniec și am scris vreo 11 pagini. Mi-am dat seama atunci că aș vorbi numai eu o bună perioadă de timp, în loc să aveți bucuria de a-l asculta pe el. Am renunțat să prezint și o serie de statistici referitoare la activitatea sa. Dar nu de tot... Pentru că peste doi ani teatrul nostru va împlini zece ani și tot atunci Matei Vișniec va împlini și o frumoasă vârstă, vă fac o promisiune – vom scrie o carte. O carte despre zece ani de existență a teatrului și despre cel al cărui nume îl purtăm – este un mod de a ne exprima admirația și recunoștința față de cel care ne este mentor și susținător”, a spus managerul teatrului sucevean, Angela Zarojanu, care a ținut să le mulțumească celor care au dat curs invitației de a fi prezenți la evenimentul cultural.

”Ce rol are poezia în viața noastră când sunt atâtea griji în sufletul fiecăruia? E ceva fabulos că ați venit să discutăm despre poezie. Cum devine un om poet? Ce se întâmplă cu un tânăr sau un adult, că la un moment dat se întâlnește cu poezia și devine poet? E un mare mister... I s-a întâmplat cuiva să dea cu capul de poezie? Eu așa am pățit...”, a spus Matei Vișniec, stârnind amuzamentul și curiozitatea spectatorilor.

Cunoscutul om de cultură, originar din Rădăuți, al cărui nume e cunoscut în toată lumea, a subliniat importanța culturii, precizând că deși poeții și poezia nu pot opri de unii singuri războaiele, prin culturalizare crește gradul de civilizație și astfel se reduce și posibilitatea apariției de conflicte de acest gen.

”Dacă planeta ar fi civilizată, nu ne-a mai lupta unii cu alții. Am găsi soluții pentru a evita vărsarea de sânge, morții, măcelurile, risipirea mijloacelor economice și umane pentru înarmare... Primul semn de civilizație va fi dispariția violenței”, a concluzionat Matei Vișniec.

Printre poeții evocați în cadrul ”amintirilor literare” din spațiul TMMVS se numără suceveni precum regretatul Roman Istrati, diplomata și publicista Elena Ștefoi, născută la Boroaia, dar și personaje de nivel național, precum Mircea Dinescu, Emil Brumaru sau Nichita Stănescu, frânturi din operele lor fiind făcute cunoscute publicului prin poezii lecturate cu talent de actorii TMMVS.