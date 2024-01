Investiție

În comuna Râșca se va construi, pentru prima dată, o rețea de distribuție a apei potabile. Aceasta după ce în cursul zilei de marți, primarul din Râșca, Ionuț Andreica, a semnat la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației contractul de finanțare pentru proiectul de înființare a unei rețele de alimentare cu apă în această comună. Contractul a fost semnat de primarul Ionuț Andreica și ministrul Dezvoltării, Adrian Ioan Veștea.

După semnarea contractului, Ionuț Andreica a declarat că valoarea totală a investiției este de 14,452 milioane de lei, din care 14 milioane de lei reprezintă finanțarea primită de la Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, iar diferența va fi asigurată de la bugetul local. El a precizat că prin acest proiect va fi construită o rețea de alimentare cu apă cu o lungime totală de 20 de kilometri, în zonele cele mai populate ale comunei.

„Mă bucur că și prin acest proiect în comuna noastră încep să prindă contur mai multe investiții importante pentru cetățeni. Și țin să precizez că până acum în comuna Râșca nu a existat nici măcar un metru de rețea de apă sau de canalizare. Este rezultatul muncii întregii echipe de la primărie din momentul în care am preluat mandatul de primar, în condițiile în care noi nu am avut nici un proiect care să fi fost în implementare și pe care să-l fi continuat. Toate proiectele au fost luate de la zero și iată că acum culegem rezultatele muncii din ultimii ani”, a declarat primarul comunei Râșca.

El a preciza că primăria are pregătit și un proiect în valoare de 20 de milioane de lei care va fi depus pe Programul Operațional Infrastructură Mare în vederea construirii, tot în premieră pentru această comună, a unei rețele de canalizare. Ionuț Andreica a mai amintit că în cursul anului trecut a semnat contractul de finanțare de 10 milioane de lei pentru construcția unei rețele de gaz metan în comună, investiție pentru care în momentul de față se lucrează la proiectul tehnic. De asemenea, Andreica a arătat că primăria a organizat licitațiile pentru alte două proiecte importante finanțate prin Administrația Fondului de Mediu, unul în valoare de două milioane de lei pentru modernizarea sistemului de iluminat și unul cu o valoare de un milion de lei pentru extinderea rețelei de iluminat în zona monumentului istoric Mănăstirea Râșca.

Ionuț Andreica a mai precizat că un alt proiect pentru care urmează să fie semnat contractul de finanțare la Compania Națională de Investiții este pentru modernizarea unui drum cu o lungime de trei kilometri în localitatea Slătioara și refacerea a nouă podețe de lemn.