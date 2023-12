Perfecționare

În cadrul importantului proiect destinat îmbunătățirii calității activității didactice, aflat în derulare la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava până în cursul lunii decembrie, sub coordonarea prof. univ. dr. habil. Bogdan Popoveniuc și intitulat ”Suport instituțional pentru dezvoltarea competențelor psihopedagogice, de cercetare și promovarea sănătății mintale (SIDCPCPSM)”, un important eveniment l-a constituit întâlnirea online cu Sonja Bjelobaba, researcher and project manager for the project Research ethics courses at the Centre for Research Ethics & Bioethics Uppsala University, Suedia. Titlul prezentării a fost Rolul și responsabilitatea conducerii academice în promovarea integrității academice (The Role and Responsability of Academic Staff in Promoting Integrity). Sonja Bjelobaba este vice-președinte al organismului European Network for Academic Integrity (ENAI) și coordonator al programului Erasmus+ strategic partnership project Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society (BRIDGE, 2020-2023).

Training-ul organizat de ea în cadrul proiectului explorează rolul critic și responsabilitățile personalului academic în susținerea și promovarea integrității academice în cadrul învățământului superior. Au fost prezentate în cadrul intervenției, spre aprofundare în diverse abordări, metode și instrumente de predare și învățare pe care educatorii le pot utiliza pentru a insufla o cultură a integrității în rândul studenților. Participanții au obținut astfel informații despre strategiile practice pentru promovarea onestității academice și a comportamentului etic în sala de clasă, echipându-i să fie campioni eficienți ai integrității în comunitățile lor academice.