În cadrul proiectului destinat îmbunătățirii calității activității didactice, derulat la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și intitulat ”Suport instituțional pentru dezvoltarea competențelor psihopedagogice, de cercetare și promovarea sănătății mintale (SIDCPCPSM)”, un eveniment aparte l-a constituit, la finele lunii noiembrie, o întâlnire cu Beatriz Moya, de la Universitatea din Calgary, Canada. Titlul expunerii prezentate în cadrul întâlnirii a fost ”Exploring GenAI Use in Higher Education: Reflections and Guidelines from an Academic Integrity Lens”.

Studiile realizate de Beatriz Moya vizează analiza problemelor emergente și identificarea de soluții pentru a facilita transformările în instituțiile de învățământ superior care sunt dedicate promovării integrității academice și a justiției sociale în practicile de predare, învățare, evaluare și cercetare. Ea a lucrat anterior, timp de zece ani, ca dezvoltator educațional în învățământul superior chilian, unde a condus comunități de practică pentru inovarea în predare și învățare și un program educațional de pionierat pentru asistenți de învățare.

Atelierul online organizat atunci a exploratintersecția dintre inteligența artificială (AI) și integritatea academică. Pe măsură ce IA continuă să joace un rol semnificativ în învățământul superior, instituțiile trebuie să se asigure că integritatea academică rămâne o valoare de bază. Prezentarea a dezbătut perspectivele și nevoile viitoare ale integrării AI, rolurile pe care universitățile le pot juca, abilitățile necesare și cerințele pentru menținerea integrității. Participanții au obținut informații despre valorificarea potențialului AI, menținând în același timp onestitatea academică. Inteligența artificială generativă (GenAI) transformă peisajul învățământului superior, plasând preocupările privind integritatea academică în centrul conversațiilor din sector. În timp ce instituțiile caută în mod activ modalități de a-și proteja integritatea, experții și organizațiile în integritatea academică au împărtășit reflecții și linii directoare pentru a naviga în noul peisaj GenAI în practicile de predare, învățare și evaluare. Pentru a contribui la dialogurile academice și orientate către practicieni în acest domeniu, acest atelier a invitat participanții să discute despre GenAI, cu capacitățile și limitările sale. Participanții au explorat, de asemenea, definițiile și abordările cheie ale integrității academice, au analizat modul în care ne pot ajuta să abordăm GenAI, să identifice unele utilizări etice emergente ale GenAI și să exploreze alternative pentru a aborda situațiile care implică utilizarea neautorizată a GenAI în mod corespunzător.