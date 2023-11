În instanță

Alianța Sindicatelor din Învățământ (ASI) Suceava, formațiune care reprezintă peste 5000 de angajați din învățământul preuniversitar sucevean, a inițiat, în ultimii cinci ani, peste 1300 de acțiuni în instanță pe diverse spețe.

Prof. Giani Leonte, președintele Alianței, a menționat în raportul de activitate din ultimii cinci ani că ASI a deschis 1.103 acțiuni în instanță, la care se adaugă alte 200 deschise la finalul lunii octombrie 2023.

Activitatea juridică a vizat următoarele spețe: recalcularea unor sporuri, complexitatea muncii (15%), gradația de merit la plata cu ora, decontarea navetei, indemnizația pentru învățământ special, sporul de predare simultană pentru educatoare, sporul de stabilitate (15%), gradația de merit (25%), dirigenție (10%), sporul pentru predare simultană (7%-20%), indemnizația de hrană – concediu de odihnă.

„Activitatea juridică a sindicatului este una bogată, cele mai multe acțiuni vizând norma de hrană”, a completat Giani Leonte.

Acesta a mai arătat că, în ultimii cinci ani, Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava „și-a conștientizat tot mai mult rolul său, câștigându-și, astfel, poziția de etalon al mișcării sindicale din România. Fără falsă modestie spunem că suntem organizația sindicală care s-a implicat activ la toate acțiunile la nivel național organizate de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ. Nu ne-am poziționat singuri în frunte, ci împreună, oraș cu oraș, școală cu școală, om cu om. Fiecare membru a devenit o piesă importantă din acest mecanism, de aceea reușita ne aparține tuturor. Prestigiul nostru a devenit prestigiul noțiunii de sindicat. Așa am învățat că tot ce-i valoros se obține greu. Dar, se poate obține atâta timp cât există solidaritate. Cei care o avem s-o păstrăm, iar pe ceilalți să-i învățăm s-o cultive”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței județene de alegeri de vineri, 24 noiembrie, eveniment unde acesta a fost reales în funcția de președinte al Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava, pentru al treilea mandat.