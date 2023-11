Promovare

Marţi, 28 Noiembrie 2023 (20:12:09)

Președintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat la deschiderea Târgului de turism „În Țara Dornelor” că municipiul Vatra Dornei trebuie să redevină o stațiune vie a României. Prezent la Vatra Dornei la manifestările organizate de Ziua Bucovinei, Gheorghe Flutur a ținut să evidențieze faptul că municipiul Vatra Dornei are o nouă înfățișare odată cu finalizarea lucrărilor de modernizare realizate de municipalitate.

„La mulți ani, Bucovină dragă! La mulți ani, Vatra Dornei, de Ziua Bucovinei! Împreună cu primarul Ilie Boncheș avem bucuria să deschidem aici târgul de turism <În Ţara Dornelor>. Şi am încercat, chiar dacă e frig afară, să venim spre Dorna cu niște lucruri frumoase și să vă rog să le păstrați așa. Mulți ani Dorna s-a plâns că nu am trecut Mestecănișul foarte des. l-am trecut și l-am trecut cu folos. Astăzi aveți această capodoperă împlinită, Cazinoul Băilor, şi sper ca zilele viitoare să aprindem flacăra la gazul metan. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc despre Ziua Bucovinei. Ce frumos a fost astăzi aici, în sala Cazinoului, când am omagiat ce s-a întâmplat acum 105 ani, Unirea Bucovinei cu Țara. Dragi bucovineni, să iubiți Bucovina, să țineți la acest tărâm extraordinar", a spus Gheorghe Flutur.

El a ţinut să mulţumească primarului Ilie Boncheş şi viceprimarului Marius Rîpan pentru modul în care s-au implicat în finalizarea lucrărilor de modernizare. "Vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut alături de noi. Ne-am întâlnit cu unii dintre dumneavoastră. Eram aproape diriginte de șantier. Unii m-au criticat că am pus pavele. Nu asta am vrut. Am vrut să împing căruța pentru ca astăzi să se termine aceste lucrări și îi mulțumesc bunului Dumnezeu că s-au terminat. Şi nu pot decât să îi mulțumesc primarului Ilie Boncheș, care a fost piesă de bază alături de viceprimarul Marius Rîpan, toată ziua pe șantiere. Bucurați-vă, Dorna dragă, că aveți un oraș stațiune extraordinară. Noi ne luptăm să vă aducem turiști aici, să fie în cazinou spectacole în fiecare zi, să atragă turiști și să recăpătați ceea ce v-a lipsit ceva timp. Să fiţi o stațiune montană vie a României", a transmis Gheorghe Flutur.

La rândul său, primarul din Vatra Dornei a ţinut să sublinieze că de Ziua Bucovinei a fost scrisă o pagină de istorie pentru acest municipiu. "Am o mare onoare să fiu astăzi în fața dumneavoastră la un eveniment istoric pentru Vatra Dornei. Este o pagină care se scrie în istoria Dornelor, care poate fi trecută pe prima copertă a oricărei cărți. Trebuie să mulțumim Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților care ne-a dat această satisfacție ca de Ziua Bucovinei să putem redeschide cazinoul, Consiliului Județean care a fost tot timpul alături de noi, și la bine, și la greu, dar în special dumneavoastră, celor care ați înțeles ca dorneni disconfortul creat de proiectele realizate în perioada aceasta", a declarat Ilie Boncheş.

În final, el a dat startul numărătorii inverse pentru aprinderea iluminatului de sărbători din Vatra Dornei.