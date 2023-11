A venit şi ultra-supra-hiper-macro-maxi mediatizatul "derby de România", un soi de "El Clasico" de dosul gării, pentru boschetari... fapt dovedit cu asupra de măsură şi de comportamentul cretinilor din tribune, care nu vin la stadion cala/pentru spectacol, ci ca să-şi tragă unii altora... d-alea (vorbite!) dar şi d-alealalte, fizic, dacă se iveşte prilejul. De un lucru sunt absolut sigur: că la intrările pe stadioanele patriei, presupusul control al cretinilor din galerii se face după modelul Cherecheș(primarul fugar, nu Chiricheș, ăla poreclit fotbalist), că doar poliţiştii/jandarmii din buza stadionului n-or fi mai proşti decât ăia de la frontierele patriei! Şi, în fond, ce e mai uşor: să laşi un tâmpit cu buzunarele pline de petarde să intre sau un deştept cu buzunarele pline de bani să iasă!? Din punctul de vedere al organelor Ministerului de Interne cred că faptele (şi abordările) sunt identice! Asta, dacă nu cumva "interniştii" de la stadion introduc chiar ei pirotehnicele, că doar toţi avem prieteni sau măcar cunoscuţi prin galerii... Ceea ce se vedea în ecran aducea la un moment dat a război civil, numărul exploziilor şi al petardelor arzând pe gazon fiind realmente enorm. Asta vedeam noi, în faţa televizorului. Nu vedea însă şi berbecul cu fluier, pentru care regulamentul intern şi cel internaţional păreau să fi fost o lectură opţională, de vacanţă, nu literă de lege pe care, culmea!, tot el ar fi trebuit să o aplice. Cum naiba să ne mai mirăm că la meciurile internaţionale aceiaşi idioţi aruncă cu pocnitori şi scandează cretinisme, dacă ei văd că la intern nu li se întâmplă nimic, iar meciul continuă fără probleme? După care ne mirăm că UEFA ne suspendă terenul sau accesul spectatorilor în fiecare an! În sfârşit, hai să vedem ce a fost pe teren. Nimic. Ce să scrii despre un fotbal care nu există, despre nişte amorţiţi şi letargici parcă trimişi în iarbă cu de-a sila, împotriva voinţei lor!? Derby de România? U-hu-huuuuuu! E catot ce ne înconjoară: caautostrăzile, caeconomia, casalariile, capensiile, camuzica şi cafilmele româneşti: zero absolut!