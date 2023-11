Expus, dar curajos

Un pădurar din Berchișești apare ca parte vătămată în mai multe dosare aflate pe rolul Judecătoriei Gura Humorului, fiind victimă a faptelor de ultraj sau loviri sau alte violențe, infracțiuni legate de atribuțiile de serviciu ale acestuia.

Cel puțin raportat la dosarele care au ajuns la judecată în instanță, putem spune fără îndoială că dintre silvicultori, Vasile Gogan a fost în ultimii ani cel mai des victimă a hoților de lemne, într-o formă sau alta.

Pădurarul Vasile Gogan răspunde de Cantonul Silvic Pârâul Negru nr. 15, pe zona Berchișești – Păltinoasa, având în pază o suprafaţă de 742 de hectare de pădure. Bărbatul este pădurar de 23 de ani și este cunoscut ca un silvicultor care gestionează cu mână forte pădurea pe care o are în administrare. Are o imagine bună și printre polițiști, iar aceștia spun că în general cei care încearcă să tăie ilegal lemne din pădure îi știu de frică.

”Amenințări primesc lunar, chiar săptămânal, am ajuns nici să nu le mai iau în calcul”

Contactat de Monitorul de Suceava, Vasile Gogan a explicat că suprafața de pădure pe care o administrează este foarte expusă, fiind călcată de romi din cel puțin patru direcții - Capu Codrului, Corlata, Ciprian Porumbescu și Păltinoasa.

El nu a contabilizat exact numărul de dosare penale în care a fost audiat ca victimă, iar despre amenințările verbale vorbește la general:

”Nu mai știu pe cineva care să aibă ceasurile pe care le am eu dormite în pădure.... Amenințări primesc lunar, chiar săptămânal, am ajuns nici să nu le mai iau în calcul. În general hoții de lemne îmi știu de frică, îi țin sub control. Problema e când sunt mulți, prind curaj și de la strâns niște resturi de lemne ajung să încarce căruțe cu lemne. Cel mai greu moment a fost când unul a vrut să mă lovească direct cu toporul”, ne-a relatat pădurarul, subliniind însă că de cele mai multe ori atacatorii care au venit spre el au rămas fără topoare, reușind să îi deposedeze de acestea.

A avut perioade în care a stat mai mult în sala de judecată

Vasile Gogan ne-a mai spus că a avut perioade recente în care a stat mai mult pe la instanța de judecată decât în pădure, în dosarele în care este parte vătămată.

Cel mai greu a fost un moment de acum doi ani, când a fost înconjurat de un număr mare de romi în pădure. El era doar alături de un consătean, care i-a salvat viața când era să fie lovit cu toporul.

Condamnările date de judecători i-au cam liniștit pe hoții din zonă

Pentru Vasile Gogan și cantonul silvic de care răspunde, dosarele din ultimii ani, care s-au finalizat cu condamnări importante pentru hoții de lemne, au adus o liniște în pădure cum nu prea a mai fost:

„Ce pot să vă spun este că acum am liniște totală în pădure, nu mai intră nici unul la furat lemne în pădure pe zona mea”, a declarat Vasile Gogan.

Față în față cu 14-16 inși care furau lemne

Cea mai serioasă cumpănă pentru Vasile Gogan a fost în octombrie 2021, cazul fiind relatat atunci pe larg de Monitorul de Suceava.

Pădurarul se afla în timpul serviciului și a observat, la liziera pădurii, un grup mare de romi, localnici, care se aflau în fondul forestier cu mai multe căruțe. Cel puțin la nivel de intenție, romii se aflau la strâns resturi de material lemnos, pentru încălzirea locuințelor. În general, acestora li se permite să mai strângă astfel de resturi.

Pădurarul a constatat însă că lucrurile nu stau așa.

„Erau de toți cred că vreo 14-16 inși, într-o partidă de exploatare fag. Ei luau lemn la metru pentru a vinde, fag, nu resturi. Le-am explicat că este lemn pentru populație, pe care eu trebuie să îl distribui, dar nu am avut cu cine să mă înțeleg. Le-am cerut să părăsească zona, au început să facă scandal. Unul dintre ei a dat startul, m-a lovit cu parul peste picior, apoi au început să dea și alții. Noi eram doar doi, am fugit, însă chiar și așa am primit câteva lovituri în zona costală și la spate. Sunt mulți, nu lucrează, nu au ce mânca, iar toată presiunea este pe pădure”, a declarat pădurarul la vremea respectivă pentru Monitorul de Suceava.

Romii s-au dispersat imediat după agresiune, fiind apoi căutați de polițiștii alertați și ajunși la fața locului.

Agresorii au fost găsiți ulterior de polițiști, arestați și trimiși în judecată de procurorii de la Gura Humorului.

Șapte agresori au fost condamnați în acest dosar. Principalii agresori au primit pedepse cu executare, cu precizarea că mai aveau deja infracțiuni la activ, unii chiar tăiere ilegală și furt de arbori.

Actualmente, la Judecătoria Gura Humorului același pădurar este parte vătămată ca victimă a infracțiunii de ultraj într-un alt dosar cu un hoț de lemne, în timp ce în alt dosar este parte vătămată pentru infracțiunea de loviri sau alte violențe.

Acum câțiva ani, același pădurar a fost amenințat cu toporul și de un recidivist periculos din Păltinoasa, Iosif Solomon, care execută acum o pedeapsă de 9 ani și 8 luni de închisoare pentru furturi, tâlhării și ultraj.