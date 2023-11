Perfecționare

Un important proiect destinat îmbunătățirii calității activității didactice se află în derulare la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava. Proiectul intitulat ”Suport instituțional pentru dezvoltarea competențelor psihopedagogice, de cercetare și promovarea sănătății mintale (SIDCPCPSM)” a beneficiat de Fondul de Dezvoltare Instituțională destinat universităților de stat în domeniul Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice.

Activitățile incluse în derularea acestui proiect au demarat în luna aprilie a acestui an și se vor încheia în cursul lunii decembrie, scopul principal al implementării proiectului fiind: dezvoltarea competențelor psihopedagogice ale cadrelor didactice prin dezvoltare personală, a abilităților de relaționare pozitivă promovării sănătății mintale, precum și perfecționarea continuă a personalului didactic și a studenților doctoranzi în direcția creșterii sensibilității etice în actul cercetării științifice și integrității academice.

De acest proiect, coordonat de către prof. univ. dr. habil. Bogdan Popoveniuc, beneficiază profesori, cercetători și doctoranzi de la facultățile universității sucevene, iar ca orice proiect de anvergură și-a propus mai multe obiective specifice. Un prim obiectiv îl reprezintădezvoltarea competențelor psihopedagogice și promovarea sănătății mintale a cadrelor didactice și studenților prin traininguri de dezvoltare personală și a capacității de comunicare în direcția promovării abordărilor centrate pe student, în special prin optimizarea capacității de relaționare pozitivă și eficiență, în direcția cultivării stimei de sine, creșterii încrederii și motivării in rândul studenților. Un alt obiectiv specific constă în

”Perfecționarea continuă a personalului didactic pe direcția creșterii sensibilității etice și consolidării respectului și valorii deontologice a actului didactic, eticii cercetării științifice și integrității academice”. Alte două obiective ar consta în extinderea și aprofundarea bazei de cunoaștere, a experienței și schimburilor de bune practici în domeniul integrității academice la nivel internațional, precum și ”Dezvoltarea personală și profesională a studenților doctoranzi prin creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea competenței etice în cercetare și predare”.

Printre activitățile cheie ale derulării proiectului amintim sesiuni de consiliere/training pentru antrenarea abilităților socio-emoționale de relaționare pozitivă, eficiență și promovare a sănătății mintale la nivelul profesorilor cu formatori experți în psihopedagogie. O altă activitate constă în inițierea unui program postuniversitar de educație permanentă și perfecționare adresat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar - Etică și management educațional în învățământul preuniversitar.

În contextul derulării proiectului au avut loc schimburi de experiență cu membrii Rețelei Europene de Integritate Academică (European Network for Academic Integrity: ENAI), amintind aici o participare la conferința Ethics and Integrity in Academia, Universitatea din Derby, realizată în iunie 2023, participări la douăworkshopuri pe temele „Ethics & Integrity in Supervision”, Universitatea din Derby (Marea Britanie), Workshop ENAI „Train-the-Trainer: academic staff training in academic integrity”, Universitatea din Derby, la data de 11 iulie 2023. Au fost apoi participări la trei webinare de formare a doctoranzilor pe tema eticii și integrității în cercetare și predare cu experți invitați de la The European Network for Academic Integrity (ENAI).

Alte evenimente care urmează în perioada următoare sunt o întâlnire cu Beatriz Moya, de la Universitatea din Calgary, Canada, titlul expunerii fiind ”Exploring GenAI Use in Higher Education: Reflections and Guidelines from an Academic Integrity Lens”, la data de 30 noiembrie, precum și alte două întâlniri importante cu Sonja Bjelobaba (Uppsala University, Suedia), pe tema ”The Role and Responsibility of Academic Staff in Promoting Integrity”, și cu Nataliya Sira (RWTH Aachen, Germania), titlul expunerii fiind ”Academic Integrity and Ethical Publishing for doctoral students”, un eveniment așteptat pentru data de 8 decembrie 2023.