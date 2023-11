Program USV

Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava derulează de-a lungul întregii săptămâni 20-24 noiembrie programul intitulat Innovation Week(„Săptămâna inovației”), o acțiune organizată în cadrul proiectului ILCA - “Innovation Laboratories for Climate Action”, implementat de USV alături de alte șapte instituții de învățământ superior și de cercetare. Instituțiile partenere în acest programsunt Savonia University din Finlanda – coordonator de proiect, University of Forestry, Sofia, Bulgaria, Vilnius College of Technology and Design, Vilnius, Lituania, Lithuanian Research Center for Agriculture and Forestry, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University din Ucraina, Natural Resources Institute din Finlanda și National Scientific Center Institute Of Agriculture NAAS din Ucraina.

Proiectul ILCA își propune să aibă o contribuție importantă în direcția construirii unui ecosistem integrat pentru inovare climatică și în devenirea universităților ca susținători ai antreprenoriatului și ai competitivității. În acest sens, proiectul prevede atât organizarea a numeroase activități de formare și de consiliere, cât și dezvoltarea infrastructurii specifice și a celei de cercetare, un exemplu în acest sens fiindInnovation Lab.

Printre activitățile programului Innovation Week amintim: Prezentarea de metode inovative în educaţie – curs demonstrativ, cu o prezentare interactivă,

Alumni Fair with Innovative businesses, o întâlnire cu reprezentanți din mediul de afaceri, Competiţie de Planuri de Afaceri și Business Fair, Panel de discuţii ştiinţifice, organizat online, Prezentarea de oportunități de finanțare pentru afaceri, Prezentarea publică, în mediul online, a celor mai bune idei de afaceri și premierea acestora în cadrul unui eveniment internațional, cu invitați din țările partenere.

Scopul vizat de aceste activități îl reprezintă creșterea interesului studenților față de temele abordate, crearea de echipe și generarea de idei, precum și promovarea unei culturi a învățării pe tot parcursul vieții.

Trebuie reamintite aici și obiectivele proiectului ILCA - “Innovation Laboratories for Climate Action”, care vizează: consolidarea capitalului uman în inovarea climatică și antreprenoriat prin formarea și îndrumarea studenților, a personalului academic și non-universitar în rezolvarea problemelor sistemice, promovarea capacității multidisciplinare de inovare climatică și socială prin înființarea de laboratoare de inovare climatică și prin implicarea actorilor ecosistemului în dezvoltarea proiectelor de inovare climatică, precum și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în tranziția climatică și în procesul de digitalizare.

Pentru detalii suplimentare despre proiect, accesați următoarele legături: https://eit-hei.eu/projects/ilca/, https://ilca-project.eu/