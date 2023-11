Joi, 23 Noiembrie 2023 (15:20:46)

Ziua Bucovinei va fi sărbătorită și la Vatra Dornei, inaugurarea Centrului Muzeal „Cazinoul Băilor” după 35 de ani de la dezafectare fiind evenimentul central al programului.

În plus, Primăria Municipiului Vatra Dornei și Asociația de Ecoturism Țara Dornelor au pregătit un eveniment special ce va cuprinde organizarea târgului de produse și mâncăruri locale, „Gustă din Țara Dornelor!”.

Acesta va debuta pe data de 28 noiembrie, peste drum de Cazinou, în zona podului pietonal – spre piața agroalimentară, oferind o diversitate de bunătăți și obiecte tradiționale.

Potrivit organizatorilor, „târgul de produse locale va fi o oportunitate de a evidenția rețeaua ecoturistică locală, reprezentată de producători, mici antreprenori locali și meșteri populari. Vizitatorii vor avea posibilitatea să se bucure de preparate delicioase precum borș tradițional de păstrăv, fasole cu ciolan, burger cu păstrăv, balmoș și alte specialități, sau să descopere suvenire și obiecte tradiționale autentice”.





Programul evenimentelor dedicate publicului



Pe parcursul zilei de 28 noiembrie, programul evenimentului pentru public va include: 10:00 - deschiderea căsuțelor cu produse, obiecte tradiționale și suvenire locale, prima ediție a Târgului de turism „În Țara Dornelor”; 11:00 - vizitarea expoziției oferite de Muzeul Național al Bucovinei – zona demisol a clădirii cazinoului, 16.00 - deschiderea oficială a Târgului de turism și de Produse locale în prezența autorităților locale și județene; 16.30 – 17.00 - aprinderea luminițelor de Crăciun în municipiul Vatra Dornei; 19:00 – 22.00 -

vizitarea Centrului Muzeal „Cazinoul Băilor” în sălile de la parter.

În cadrul târgului de turism, Organizația de Management al Destinației Bucovina, reprezentanții destinației de ecoturism Țara Dornelor (AETD), ai Administrației Parcului Național Călimani, ai Organizației de Management al Destinației Țara Dornelor și Visit Vatra Dornei vor fi prezenți pentru a oferi informații despre oferta turistică a zonei. Punctul de promovare turistică va fi amplasat la intrarea în Parcul Central Vatra Dornei, din strada Republicii.

Programul oficial de inaugurare a Centrului Muzeal Cazinoul Băilor include o serie de activități ceremoniale și culturale, precum slujba de sfințire, vizionarea filmului despre restaurare, vernisaje, expoziții, concerte și recitaluri susținute de diverse coruri. Aceste evenimente vor avea loc în incinta cazinoului. La exterior, organizatorii vor proiecta pe un ecran amplasat în zona Hotelului Maestro momentele inaugurale, permițând celor din afara clădirii să se bucure de atmosfera festivă a evenimentului.

Organizatorul principal al evenimentului este Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în colaborare cu Consiliul Județean Suceava și Primăria Municipiului Vatra Dornei. Cei interesați de mai multe informații și detalii legate de participarea Asociației de Ecoturism Țara Dornelor la acest eveniment le pot obține la adresa contact@taradornelor.ro.





Târgul de produse și mâncăruri locale „Gustă din Țara Dornelor!”



Țara Dornelor, cunoscută pentru bogăția sa culturală și tradițională, invită pasionații de gastronomie să participe la târgul de produse și mâncăruri locale „Gustă din Țara Dornelor!”. O sărbătoare a delicateselor locale, acest eveniment aduce în prim-plan o gamă variată de preparate culinare pregătite cu ingrediente specifice zonei: lactate, preparate din pește și carne, fructe de pădure, legume și ciuperci. Meniul include mâncăruri gătite la ceaun (borș tradițional de păstrăv, saramură de păstrăv, fasole cu ciolan, balmoș), mâncăruri gătite pe plită (burger cu păstrăv, frigărui cu baby păstrăv, legume la plită cu sos picant), alte specialități (sandviș cald cu brânză maturată Măieriș - raclette grill, croissant cu pate din ficat de păstrăv etc.), băuturi (afinată și frăgată, vin fiert etc.), deserturi, bunătăți la borcan.

Producătorii locali implicați: Păstrăvăria La Poalele Călimanilor, Păstrăvăria lui Andrei, Brânzeturi Călimani, Făbricuța de brânzeturi La Izvorul Dornei, Cămara lu’ Buni, Măcelăria La Grigoraș din Bucovina, Ținutul Călimanilor.

Partea de meșteșuguri locale, obiecte tradiționale și suvenire va fi facilitată de: Studio Chiriluș - Suvenire locale, As Creativ - Decorațiuni și kituri de creație pentru copii, profesorul și etnologul Mihai Vleju - sculptor în lemn, Grupul Șezătoare Vatra Dornei.

Cele 10 căsuțe amenajate cu produse locale, obiecte tradiționale și suvenire își vor deschide porțile în dimineața zilei de 28 noiembrie, începând cu ora 10:00.

Mâncărurile calde vor fi disponibile pentru degustare în a doua parte a zilei, când și vizitarea clădirii cazinoului va fi deschisă publicului, între orele 14:00 și 16:00.