Rezultat

Andreea Domnica Bahan, elevă în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic „Tomșa Vodă” Solca, și-a adăugat încă un succes notabil în palmaresul său, adolescenta cucerind medalia de aur în cadrul Olimpiadei Internaționale a Tinerilor Fizicieni (World Young Physicists Olympiad - WYPO).

Competiția s-a desfășurat online, în mai multe etape, fiind recunoscută pentru gradul mare de dificultate al subiectelor propuse.

„Experiența aceasta a fost cu atât mai valoroasă, cu cât reflectă efortul meu personal de pregătire. Acasă, am dedicat ore întregi studiului subiectelor din anii precedenți și culegerilor specifice. Iar la școală, domnul Ilie Cosovanu mi-a oferit ghidare și sprijin atunci când întâmpinam dificultăți în rezolvarea anumitor probleme. De aceea țin să-i mulțumesc pentru tot ajutorul oferit. În plus, comunicarea în limba engleză și interacțiunile cu participanții din Thailanda, Bolivia, India, Brazilia etc. au adăugat o notă de diversitate culturală, oferindu-mi perspective noi și conexiuni valoroase. Chiar și într-un format online, această competiție a fost transformată în ceva remarcabil, o călătorie memorabilă și unică”, a mărturisit Andreea Domnica Bahan.

Probleme complexe

Eleva a fost îndrumată de profesorul de fizică Ilie Cosovanu, tot el fiind cel care i-a transmis Andreei microbul pentru acest domeniu, recomandându-i să își testeze abilitățile și cunoștințele și în cadrul acestei competiții.

La clasa a IX-a, în prima fază au fost 40 de elevi, în cea de a doua au rămas în jur de jumătate dintre competitori.

„Domnul profesor Cosovanu a fost cel care mi-a spus despre acest concurs și m-a îndrumat să particip. Am trimis un dosar cu câteva rezultate obținute în trecut, la concursuri și olimpiade, și am fost acceptată în prima etapă a competiției”, a mai spus Andreea.

Prima etapă a presupus rezolvarea a 15 probleme de dificultate ridicată, probleme de tip grilă, din domeniile mecanicii și opticii, cu o durată de 2 ore.

Cu un punctaj de 90, adolescenta a avansat în etapa următoare, unde a susținut proba finală, cu o durată de 2,5 ore. Aceasta a implicat soluționarea a cinci probleme complexe, similare celor de la olimpiadele din SUA, reprezentând proba cu ajutorul căreia s-a constituit ierarhizarea pe care s-a bazat verdictul, și anume medalia de aur.

„Am experimentat și nivelul riguros de supraveghere, fiind nevoie să menținem sistemul audio și video activat, cu camera îndreptată atât spre laptop/calculator, cât și spre foaia de rezolvări. Această măsură a asigurat o supraveghere atentă, permițând evaluarea și verificarea corectitudinii rezolvărilor noastre, iar noi, la rândul nostru, eram vizibili în cadru”, a completat eleva.

Își dorește o carieră în medicină

Andreea este pasionată de științele exacte, având preocupări legate de fizică, informatică, programare, robotică.

„Recent, am ales să mă implic într-un proiect care presupune aplicarea fizicii în viața reală. Fac parte din echipa Sucevei în cadrul unui proiect unde trebuie să proiectăm o rachetă. De asemenea, în acest an școlar, vreau să particip și îmi doresc rezultate bune la olimpiada de biologie și la olimpiada de fizică. Mi-ar plăcea o carieră în medicină sau într-un domeniu care să contopească partea de medicină și programarea, iar un premiu național mi-ar oferi șansa de a studia la o facultate de profil”, a mai completat Andreea.