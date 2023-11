O expoziție complexă. Caleidoscop

„Gânduri în zbor II”, o călătorie „în suflet și rațiune”, pentru a descoperi crezul artistic al Luciei Pușcașu, o deschidere spirituală a fiecărei ființe către culoare, către gând, către compoziție, către frumos, către zbor... Un eveniment-sărbătoare, cu public generos, care s-a petrecut joi, 2 noiembrie 2023, la Galeria de artă „Ion Irimescu” Suceava.

Artistul plastic Lucia Pușcașu a invitat sucevenii și nu numai la vernisajul expoziției „Gânduri în zbor II”, expoziție de tapiserie, pictură și grafică, o expoziție complexă, un privilegiu oferit cu larghețe privitorilor, care s-au aflat pentru câteva ore sub aceeași cupolă, privind ca printr-un caleidoscop frumusețile de pe simeze.

A fost lansat și albumul „Gânduri în zbor II”, semnat de Lucia Pușcașu, care s-a bucurat de o prezentare generoasă, făcută de criticul de artă Iulian Bucur.

„Să ne pregătim de zbor...”, a spus încă de la începutul vernisajului criticul de artă Iulian Bucur. „Titlul expoziției este unul incitant, o provocare, un titlu paradoxal. Totul se petrece în jurul gândurilor. (...) Trăim sub această cupolă a gândurilor. Gândurile se transformă în cuvinte, cuvintele se transformă în fapte, la Lucia Pușcașu, sunt gânduri care s-au întrupat”, este de părere Iulian Bucur. Dar în această ecuație apare și rațiunea, spune criticul de artă: „artistul plastic are de dimineață până seara o rațiune, căreia trebuie să-i dea chip, imagine, iar atunci când acest trup sensibil este în zbor, așa cum ne invită Lucia Pușcașu să vedem, să simțim, să percepem expoziția ei, atunci cu adevărat trebuie să ne punem cumva în spatele gândurilor ei, al rațiunilor ei, al sentimentelor ei și să facem ceea ce trebuie să facem, să zburăm...”

Dar oare este suficient? Nu cumva, să zbori împreună cu Lucia Pușcașu, să simțiți tot ce este frumos la Lucia Pușcașu înseamnă să pătrunzi în fiecare lucrare a ei, în fiecare operă, să vezi tot ce este mai bun, mai frumos, mai adevărat? „Să vezi care este crezul ei despre tapiserie, despre acel nod, despre acea întâlnire dintre două fire, unul vertical și unul orizontal (un fel de cruce), acea întâlnire care, la final, se transformă într-o poveste, formează o scenă, iar noi trebuie să intrăm în aceste scene”, după cum ne îndrumă și criticul de artă Iulian Bucur. Pentru că ce însemnă expoziția Luciei Pușcașu, dacă nu bucurie, apropiere de artist, un joc al imaginilor, al gândurilor, al zborului către alte titluri pe care putem să le inventăm noi înșine pentru fiecare tablou/lucrare.

Și descoperim pe simeze tapiseria Luciei Pușcașu, „care se află în locul cel mai adânc și cel mai profund”, grafica, „acele cartoane pe care le fac artiștii, autorii de tapiserii, care sunt ele însele niște opere de artă”. De fapt, artistul Lucia Pușcașu ne-a chemat să recreăm ceea ce ea ne-a oferit în dar, prin această expoziție, cum a spus Iulian Bucur, „acest moment pare un caleidoscop de fapt, și culoarea Luciei Pușcașu, uneori, cu justa deschidere a pleoapelor, pare un caleidoscop. Să avem sentimentul de caleidoscop... Să ne apropiem de operele Luciei Pușcașu și să simțim cea a vrut să ne transmită artistul. Este un privilegiu...”

Albumul, un neprețuit portulan

Cu un discurs captivant, invitatul și prietenul Luciei Pușcașu, criticul de artă Iulian Bucur, a vorbit și despre albumul „Gânduri în zbor II”, apreciind că un album de artă, în opinia lui, este un fel de portulan (ghid destinat navigatorilor). „Eu, navigatorul, într-o galerie de artă, am nevoie de această unealtă, să asociez gândul scris, gândul propus de artist și lucrarea din față. Și, într-adevăr, acest album este un neprețuit portulan. Veți vedea în album marile teme propuse de artist, în care se grupează lucrările Luciei Pușcașu. Și veți găsi teme precum templul, omul, pasărea, copacul, ființa umană...”, spune Iulian Bucur, îndemnând publicul să cumpere albumul, să viziteze expoziția, pentru că „numai în anumite locuri avem cum să zburăm, și astăzi suntem mai nemuritori ca oricând, pentru că Lucia Pușcașu ne face un dar: <Gânduri în zbor>”.

Oameni și păsări

Prezentă la eveniment, artista Camelia Sadovei, președinta Filialei Suceava a Uniunii Artiștilor Plastici din România (UAPR), le-a propus participanților, la începutul vernisajului, un moment de reculegere pentru cei plecați recent dintre noi: criticul de artă Valentin Ciucă și prof. Viorelia Braicu, fiica pictorului Dimitrie Loghin.

„Lucia Pușcașu este una dintre personalitățile extraordinare pe care colțul acesta de lume a reușit să le construiască. Expoziția la care am fost martori, atât de minunat povestită și deslușită de prietenul nostru Iulian Bucur, este un regal de culoare și semn puse în slujba ideii de zbor. Artist complet, Lucia Pușcașu a construit vernisajul personalei sale precum o tainică comoară dezvelită în fața ochilor noștri. Tapiserie monumentală, pictură majoră, grafică de șevalet, structuri care împreună dau măsura unui creator în adevăratul sens al cuvântului. Felicitări și cât mai mulți vizitatori în mica noastră galerie transformată acum într-un sipet cu comori”, a spus Camelia Sadovei.

Fericită că în jurul ei, la vernisaj, are atât de mult public, Lucia Pușcașu a spus că asta înseamnă că „lumea apreciază ceea ce fac eu”. „Această expoziție a început de fapt în 2017, într-o tabără de creație, la Casa Lucreția din Vama, când niște păuni minunați și-au făcut evantai cu cozile lor nemaipomenite și atunci s-a declanșat această temă, oameni și păsări. Am făcut, anul trecut, o expoziție la Râmnicu Vâlcea, care se numește tot Gânduri în zbor. Am ținut să o numesc la fel și pe aceasta de acum, Gânduri în zbor II, pentru că am făcut albumul înaintea acestei expoziții”, a explicat artista, mulțumind publicului pentru prezență.

Artă, cultură, emoție

În mod special, Lucia Pușcașu l-a invitat pe vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă să spună câteva vorbe în deschiderea vernisajului, după ce l-a prezentat astfel:„Niculai Barbăeste politicianul care are timp să stea de vorbă cu tine, și care zâmbește, și care te ascultă, față de alți politicieni, bărbați, care se uită la tine și așteaptă să le dai <Bună ziua>”.

Pentru să s-a ocupat de organizarea tuturor activităților din programul „2023 - Anul Ciprian Porumbescu”, Niculai Barbăa promis că anul viitor continuă la Suceava Festivalul ”Ciprian Porumbescu”, ediția a II-a. „Anul acesta a fost doar un pretext pentru a răscoli puțin în cultura suceveană. Lucrurile sunt mult mai complexe decât par la prima vedere. Evenimentele care s-au derulat în acest an ne arată cât de importante sunt pentru un neam cultura și limba. Văd acum că această Galerie de artă este prea mică pentru o expoziție așa mare și valoroasă, pentru un public atât de numeros. Însemnă că sunt mulți artiști, mulți suceveni care doresc să participe la evenimente culturale. Festivalul <Ciprian Porumbescu>, pentru mine, este dovada supremă că avem public avid de cultură la Suceava, pentru că nu poți să ai evenimente fără public, iar în Suceava există acest public și pentru acest public trebuie făcut orice. Nimic nu este prea mult”, a completat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă.

Continuitate

Nelipsită de la evenimentele culturale importante din județ, stavrofora dr. Gabriela Platon, stareţa Mănăstirii Voroneţ, a felicitat-o pe artista Lucia Pușcașu pentru valoroasa expoziție, după care a interpretat în stil propriu câteva exponate, o lucrare de grafică - „Scara virtuților” („scara vieții, parcursul pe scara vieții a fiecăruia dintre noi; în viață nu urcăm pe o scară atât de cuminte și de lină, sunt obstacole, dar urcăm spre Cer...”, o tapiserie, în nuanțe de bej și maro, „o operă care mă duce cu gândul acasă, la mama mea, unde am crescut, și care lucrează la război de țesut - stative, păstrând tradiția culorilor, modelelor...”

După ce ne-am încărcat cu poveștile și amintirile transpuse în țesături, pe pânze și pe cartoane de Lucia Pușcașu, o asigurăm pe artistă că prin „darurile” ei chiar a reușit să ne facă mai buni, mai sensibili, mai atenți la binele și frumosul din jurul nostru. Așteptăm „Gânduri în zbor III”. Evenimentul a fost organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Suceava, și Asociația „Artă și Umanitate”.