Proiect

Școala Gimnazială Nr. 6 Suceava a reprezentat România la „Ziua Acțiunii Climatice”, eveniment care a reunit oameni din peste 150 de țări. Evenimentul online a reprezentat o sărbătoare culminantă pentru „Climate Action Project”, o inițiativă de șase săptămâni care a implicat 3,4 milioane de oameni din toată lumea.

Școala Gimnazială Nr. 6 a fost onorată, acum doi ani, cu prestigiosul titlu de „Școală de Acțiune Climatică”. Recent, elevii clasei a III-a și elevii clasei a VIII-a de la Școala Gimnazială Nr. 6 Suceava, coordonați de prof. Daniela Florentina Roibu, au fost invitați să reprezinte România în cadrul Climate Action Day, acțiune desfășurată pe 2 noiembrie 2023.

Pe parcursul proiectului, elevii au explorat cauzele și efectele schimbărilor climatice și au găsit soluții și măsuri pentru stoparea acestora. Școlarii au propus soluții în rezolvarea uneia dintre cele mai presante provocări ale lumii, ,,Schimbările climatice!”, și anume: plantare copaci/reciclare/deplasarea cu biciclete sau trotinete electrice/diferite publicații în vederea conștientizării populației etc. S-au realizat diferite proiecte, elevii militând pentru salvarea Pământului.

Evenimentul a avut ca scop recunoașterea și celebrarea educației pentru acțiunea climatică. În cadrul evenimentului, elevii și profesorii au adresat întrebări online liderilor și demnitarilor mondiali, cercetătorilor din domeniul climei și tinerilor voluntari.

Evenimentul din acest an a avut invitați de la ONU, UNESCO, LEGO Group, NASA, WWF și s-au purtat discuții cu Mary Robinson, fostul președinte al Irlandei, Tony Hawk, skateboarder profesionist, autor, antreprenor, ASR Prințesa Esmeralda a Belgiei, Adam McKay, regizor de televiziune și film, inclusiv Don’t Look Up, Leland Melvin, astronaut american, Julieta Martinez, activistă de tineret.

Dr. Jane Goodall - Supporter Climate Action Project - susține că ,,schimbările climatice sunt reale. Peste tot în lume, unde tiparele se schimbă și afectează oamenii, animalele și mediul. Pentru a face față acestei crize în creștere, trebuie să luăm măsuri. Trebuie să ne schimbăm mentalitățile”. Profesoara Daniela Florentina Roibu a explicat că, unind profesori și elevi din 149 de țări, Proiectul Climate Action oferă oportunități atât profesorilor, cât și elevilor, permițându-le să învețe în moduri autentice”. Acest proiect este susținut de personalități importante, precum Prințul William, David Attenborough, președintele Santos din Columbia, dr. Jane Goodall, lideri mondiali și ministere ale Educației din 16 țări. Evenimentul a fost prezentat de mass-media din 45 de țări, inclusiv pe National Geographic, BBC și CNN.