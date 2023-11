Un ochi râde, unul plânge

Duminică, 5 Noiembrie 2023 (17:32:16)

„Confesiunile unui trecător”, o poveste de viață, „masca” lui Constantin Horbovanu, „însemnări buclucașe” răsfirate în paginile unei cărți care a avut lansarea la sfârșitul săptămânii trecute.

Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” a găzduit vineri, 3 noiembrie 2023, lansarea volumul „Confesiunile unui trecător” (Editura Cygnus, 2023), semnat de Constantin Horbovanu, în Sala de Artă „Elena Greculesi”, ce s-a dovedit neîncăpătoare pentru numărul mare de prieteni, colegi, iubitori de carte care au ales să fie alături de autor.

Publicul a primit în dar, la începutul acțiunii culturale, un moment artistic oferit de elevul Cezar Grămadă, care a interpretat la pian câteva fragmente muzicale cunoscute. Apoi, până la autografe, felicitări și îmbrățișări, au urmat două ore de poveste, de însemnări, de „semne” rostite despre autor și despre „Confesiunile unui trecător”.

Moderatorul acțiunii a fost prof. dr. ing. Neculai Marcel Flocea, președintele Cenaclului literar-umoristic „Țara de Sus” Câmpulung Moldovenesc, onorat să prezinte publicului numeros venit de la Iași, Vatra Dornei, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Dorohoi, Suceava, Fălticeni, Gura Humorului etc. un autor și o carte. Dar ce fel de carte? „Această carte ne albește și ne înseninează viața, pentru că vine cu forța comicului (...), forța comicului care mișcă lumea, îmblânzește lumea”, a spus prof. dr. Luminița Reveica Țăran, vicepreședintele Cenaclului literar-umoristic „Țara de Sus” Câmpulung Moldovenesc, care a semnat prefața cărții „Confesiunile unui trecător”.

Aflăm de la dr. Luminița Reveica Țăran că autorul Constantin Horbovanu, prin cuvinte bine meșteșugite deschide porți, în care fiecare trăire, fiecare experiență de viață se transformă într-o poveste, o poveste în care se râde, pentru a nu se plânge, „în care cotidianul se transformă în trepte pe care urcă zilnic, în povești pe care le răstălmăcește, cu dalta fină a ironiei, a umorului”.

Cu toții am asistat la o mărturisire. Cuvinte care ascund gânduri. Iar ceea ce ne propune Constantin Horbovanu în „Confesiunile unui trecător”, spune Luminița Țăran, nu este altceva decât o poveste de viață în care ne regăsim noi toți, „în care râdem ca să nu plângem, în care ne regăsim forța de a merge mai departe; <Confesiunile unui trecător> este masca lui Constantin Horbovanu, o mască sub care un ochi râde și altul plânge, dar ca în basme, binele cuvântului scris, rostit, împărtășit va învinge întotdeauna”.

Constantin Horbovanu, un iscusit creator de zâmbete

Nu a lipsit de la vernisaj, numărându-se printre cei care au vorbit despre autor și carte, George Sauciuc, „scriitor al străzii”, „un autor mai mult extraterestru, decât terestru, prin genul de literatură pe care îl practică”, după cum l-a numit Neculai Marcel Flocea.

Și ca o continuare firească a cuvintelor bine rostite, prof. Emil Simion a spus că, în primul rând, autorul Constantin Horbovanu este un iscusit creator de zâmbete, umorul său degajă optimism, are sare și piper, distribuite cu rafinament în text, ceea ce îi dă dreptul să urce spre galeria de elită a umorului românesc. „Sensibil și perseverent, aș spune chiar cu atitudine, cu inteligență, umoristul știe că drumul spre marea artă este unul lung, mereu în lucru, de aceea și-a fixat un standard de la care nu se abate, dar caută mereu noi căi spre înțelepciunea sufletului... Meditând asupra unor idei, umoristul valorifică comportamentul uman, stăpân pe mijloacele de investigație, știe să decanteze și să decupeze din realitate acele lucruri care cuprind și surprind aspecte în toată profunzimea lor hazlie, încântând, descrețind frunți, iscând zâmbete”, completează prof. Emil Simion.

Au urmat alte voci pertinente, oameni de litere sau din domeniul tehnic, înzestrați cu mult umor, care au avut expuneri despre scriitorul Constantin Horbovanu și cărțile sale. Răsfoiți cel mai recent volum semnat de Constantin Horbovanu și veți descoperi o diversitate de teme actuale, din societate, pe care autorul le exploatează cu umor, ironizând lăcomia, prostia, ura etc.

În voia cuvintelor și notelor muzicale dătătoare de liniște sufletească

După mai bine de două ore de emoție, de cuvânt, de gând, de umor, Constantin Horbovanu a concluzionat: „A fost un frumos și reușit eveniment cultural, datorită invitaților speciali, dar și a oamenilor sensibili și frumoși prezenți în sală. Prin sinceritatea și lumina degajată am reușit, împreună, cu bucurie, să oprim timpul, pentru două ore și să ne lăsăm în voia cuvintelor și notelor muzicale dătătoare de liniște sufletească. Vă mulțumesc din suflet, prieteni, pentru timpul minunat petrecut împreună”. Autorul a oferit autografe și a stat la povești cu invitații săi.

Constantin Horbovanu a scris scheciuri pentru TVR, Radio Tineret București, Radio Iași etc. Deține o rubrică de umor la Radio AS. Are peste 30 de premii la concursuri naționale de epigrame, proză scurtă, scenete radiofonice, schițe umoristice. Volume de autor: Înțelepciunea umorului (Editura Mușatinii, 2014), Cu cărțile pe față (Editura Mușatinii, 2016), Așa-i românul! (Editura Mușatinii, 2019). Este membru în Cenaclul Transfrontalier „Mașina cu Poeți”, Clubul de Inițiativă Literară, Societatea Scriitorilor Bucovineni etc. Evenimentul cultural de pe 3 noiembrie 2023 a fost organizat de Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, Editura Cygnus, Clubul de Inițiativă Literară, Asociația Cenaclul Cultural Educativ Suceava (ACCES), Cenaclul literar-umoristic „Țara de Sus” Câmpulung Moldovenesc.