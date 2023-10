Operațiune Poliție

Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din Vicovu de Sus, care figura pe lista urmăriților generali, după ce a fost condamnat pentru comiterea unei tâlhării, dar nu a fost găsit la domiciliu, a fost prins de polițiști în urma unei operațiuni organizate în dimineața zilei de 29 septembrie.

Polițiștii de la Compartimentul ”Investigații Criminale” al Poliției Vicovu de Sus au obținut informația că Elvis Marcu se află ascuns de o perioadă de timp la domiciliu.

În aceste condiții, s-a format o echipă operativă care a acționat la primă oră a dimineții, pentru a-l lua prin surprindere pe cel căutat.

Polițiștii au făcut somațiile legale și au intrat în locuință, reușind să-l imobilizeze pe Elvis Marcu, care inițial a încercat să fugă printr-un geam aflat în acoperișul locuinței.

Tânărul a fost condamnat pentru un furt cu violență, faptă comisă când era încă minor, astfel că pedeapsa de un an de închisoare va fi executată într-un centru de minori.

Polițiștii au constituit o escortă care l-a dus pe tânărul în vârstă de 21 de ani la Centrul Educativ Târgu Ocna din județul Bacău, unde își va executa pedeapsa.

Pe lista urmăriților general se mai află și Trandafir Marcu, tot din Vicovu de Sus, care la începutul acestui an abia a împlini 18 ani. Tânărul a comis mai multe fapte de furt când era minor și s-a deplasat la volanul unor mașini în timpul faptelor, evident fără permis. El are de executat un an de detenție într-un centru de minori pentru săvârşirea infracţiunilor de ,,furt calificat”, ,,distrugere” şi ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.