Clopoțelul a sunat!

470 de elevi de la Școala Gimnazială Nr. 1 Vicovu de Sus au spus „prezent” și în acest început de septembrie, cu emoție, cu bucurie, dar mai ales cu speranțe. Festivitatea de deschidere a noului an școlar s-a desfășurat pe terenul de sport al școlii, care chiar de la primele ore ale dimineții s-a umplut de copii nerăbdători, dar și de părinți emoționați.

Evenimentul a fost onorat de prezența primarului orașului Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, care le-a urat mult succes tuturor, cadre didactice și elevi, asigurându-i de sprijinul necondiționat în realizarea unui cadru propice desfășurării optime a procesului de învățământ.

Edilul a fost întâmpinat de directoarea școlii, prof. Iuliana-Nicoleta Aluculesei, care a urat „bun venit” cadrelor didactice ale școlii și celorlalți invitați, reprezentantului Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava, inspector prof. dr. Daniel Hrenciuc, consilierului Constantin Gheorghiță, preoților de la Mănăstirea Putna, Protosinghel Ștefan și Arhidiacon Siluan, preoților de la Parohia Ortodoxă Vicov-Est, Irina Cristian și Irina Mircia, pastorului Nițu Filip, precum și agentului de poliție Chira Tincuța, polițist de proximitate al unității de învățământ.

„Fiecare început de an școlar vine cu bucuria revederii, cu emoție, dar și cu speranța de determinare de a fi mai buni. Mulțumim părinților care au ales școala noastră, considerând-o o temelie bună pentru viitorul copiilor lor”, a transmis directoarea școlii, prof. Iuliana-Nicoleta Aluculesei. „Pentru cei 470 de elevi și pentru cele 32 de cadre didactice, dar și pentru personalul auxiliar și nedidactic, deschiderea noului an școlar 2023-2024 reprezintă un prilej de bucurie. Va fi, cu siguranță, un an școlar al roadelor și împlinirilor. Bunul Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți”, a spus și consilierul educativ, prof. Maria Daniela Mironescu.