„Arca lui Noe”, un nou spectacol al trupei de teatru „Birlic”

Cultură

Marți și miercuri, 29 și 30 august 2023, de la ora 19.00, și joi, 31 august, de la orele 17.30 și 19.00, Asociația „Fălticeni Cultural” i-a invitat pe locuitorii urbei de pe Șomuz din nou la teatru. Este vorba de spectacolul trupei “Birlic”, „Arca lui Noe”, după opera cu același titlu a lui Lucian Blaga, o meditație asupra destinului omenirii aflate pe arca simbolică a propriei sale istorii, în regia cunoscutului actor Ovidiu Cuncea.

„După o săptămână de teatru, cu foarte multe spectacole ale Teatrului Național din București, ale Ateneului din Iași, teatre particulare și teatre din Chișinău și Cahul - Republica Moldova, în paralel s-a lucrat intens cu un actor care este și regizor al trupei de teatru <Birlic>, Ovidiu Cuncea, la un proiect îndrăzneț și care acum se concretizează cu câteva spectacole care se joacă la Fălticeni, după care vom merge la festivaluri în țară și nu numai.

S-a lucrat foarte repede, doar două săptămâni, și foarte bine. Ovidiu Cuncea nu a fost singur de data aceasta, i-a avut ca asistenți de regie pe Ana Maria Fasolă – actriță la Teatrul <Tudor Vianu> din Giurgiu, Daniel Popa – actor colaborator al teatrului din Giurgiu, al Teatrului Național din Iași și al Ateneului din Iași, și Răzvan Conțu, actor al Teatrului Național <Vasile Alecsandri> din Iași, toți trei foști membri ai generației de aur a trupei de teatru <Birlic>.

Rezultatele remarcabile ale trupei Birlic sunt rodul muncii mai multor regizori, de la Cristina Bacal, cu care am început în anul 2011, cu piesa <Al cincilea anotimp>, Gheorghe Balint, care are cele mai multe spectacole puse în scenă cu trupa <Birlic>, a venit epoca de aur, cu trei spectacole și acum al patrulea puse în scenă cu Ovidiu Cuncea, Vlad Rădescu cu trei spectacole, Lorette Enache, Andrei Ciobanu, Vlad Basarabescu, Alexandru Marin, Ana Maria Fasolă care ne-a ajutat foarte mult în pandemie cu trei spectacole”, ne-a spus preotul Liviu Mihăilă, președintele Asociației „Fălticeni Cultural”.

Un text apropiat de simbolurile biblice

„Arca lui Noe” își extrage subiectul din relatarea biblică și din mitologia populară, amintind de perioada unei inundații catastrofale din Babilon gravată pe tăblițe de lut vechi de 3.000 de ani și care a inspirat versiunea Marelui Potop din Biblie. În opera lui Blaga putem observa mai mult apropierea textului de simbolurile biblice, tema potopului venind să sporească și să întărească conflictul dramatic, prin prezența a două forme de divinități: Dumnezeu, autorul creației, și diavolul, urmăritorul său, care sunt destinate să participe întotdeauna la creația-fapta omenească și să se intereseze de ea.

Piesa „Arca lui Noe” după textul lui Lucian Blaga și pusă în scenă de Ovidiu Cuncea și tinerii actori din Fălticeni îl prezintă pe Noe ca un personaj central, simbolul omului nou, în jurul faptelor sale închegându-se întreaga acțiune. Pe Noe îl caracterizează un fel de nebunie biblică, Ana, soția sa, îl crede nebun, se ceartă cu el și îl pârăște diavolului, satul râde de omul lui Dumnezeu și strigă: „Hai-Hui-Nebunul cu corabia pe munte”. Este judecat pentru că a tăiat pădurea pentru „nebunia cu arca”, rămâne fără avere și moară, pentru ca în final, prin Noe, morarul simplu dintr-un sat de munte care a auzit glasul lui Dumnezeu, să împlinească voința divină.

Un spectacol montat modern care va aduce multe premii trupei Birlic

Înainte de avanpremiera spectacolului, actorul Ovidiu Cuncea a motivat de ce l-a ales pe Lucian Blaga pentru o nouă piesă cu „birlicii”.

„Lucian Blaga este unul dintre cei mai mari poeți români. Sunt câțiva uriași poeți români, eu iubesc pe Eminescu, pe primul loc, Lucian Blaga pe locul II, și de aceea am făcut acest spectacol, și pe locul III - Nichita Stănescu. Cu siguranță sunt și alți poeți mari români.

<Arca lui Noe> este o piesă de teatru foarte grea, în care eu am încercat să renunț la o parte din textul extraordinar de poetic. Marii poeți spun foarte multe cuvinte având această bogăție uriașă, acest must al cuvintelor, acest sirop uriaș al cuvintelor pe care ei știu să îl pună foarte bine. Îmi cer iertare în fața lui Blaga și în fața dumneavoastră, cei care știu piesa de teatru, pentru că am scos o parte din lucruri pentru ca prietenii mei, actorii din această seară, să poată să învețe ușor textul. Tot ce a rămas este în integralitate textul lui Lucian Blaga, un text foarte ușor pe care sper să îl primiți cu mare bucurie.

Este un spectacol destul de modern montat și care sper să îmi aducă mie personal și trupei Birlic alte premii. Cu cele trei spectacole pe care le-am montat până acum cu acești tineri din Fălticeni am câștigat 19 premii. Sper să vă încălzească inimile spectacolul și să plecați acasă și să deschideți o carte, să căutați o poezie după această piesă a lui Lucian Blaga”, a fost recomandarea actorului Ovidiu Cuncea.

Răsplata lui Ovidiu Cuncea pentru titlul de Cetățean de Onoare

Ovidiu Cuncea a motivat și de ce alege, aproape în fiecare vară, să vină să monteze câte o piesă de teatru împreună cu tinerii din Fălticeni.

„Orașul Fălticeni m-a făcut Cetățean de Onoare și pentru mine este o mare bucurie și o mare onoare să vin și să montăm o nouă piesă de teatru. De fiecare dată când ajung la Fălticeni spun: Mulțumesc, Doamne, că am ajuns acasă!

Eu am venit prima dată aici în 2016, când am cunoscut pentru prima dată trupa <Birlic> și am făcut primul spectacol „Despre Amor, Omor și Umor” deAnton Pann.

Aș vrea să îi mulțumesc și primarului Cătălin Coman, care, de fiecare dată când l-am rugat să ne ajute, sau să mă lase să repet în acest loc când erau zile libere și nimeni nu lucra, m-a sprijinit pentru a avea spectacole cât mai reușite.

Îmi pare rău că nu ați venit mai mulți tineri în trupa de teatru pentru că eu, dincolo de tot ceea ce fac, dincolo de spectacolul pe care îl vedeți, am încercat întotdeauna să îi încurajez pe copii să meargă înainte cu încredere. Resursele voastre sunt nebănuite pentru că este un oraș mic în care toți vă cunoașteți și energia locului acestuia este întreținută de părintele Mihăilă, care a reușit să facă acest festival uriaș de teatru. Trupa <Birlic> și Festivalul Internațional de Teatru din luna august pot să dea mai departe resurse pentru crearea de actori dincolo de Birlic, să fie alți Birlici care duc mai departe numele de Fălticeni”, ne-a spus actorul și regizorul Ovidiu Cuncea.

Distribuția spectacolului de teatru „Arca lui Noe” de Lucian Blaga al trupei „Birlic”: Sebastian Grumăzescu, Marta Costandache, Denisa Ștefania Păvăloaia, Paula Manolache, Gabriel Moșneagu, Iustin Irimia, Andrei Tulbure, Ioana Dascălu, Cristina Luncănița, Iulia Finaga, Cristina Prisacă, Iustina Sandu. Regia: Ovidiu Cuncea; Asistenți regie: Ana Maria Fasolă și Dani Popa; Tehnic: Mariciana Filip, Afiș: Răzvan Conțu.