ECOLOGIA IUBIRII ȘI... VICEVERSA

De ani de zile, tot soiul de bipezi cu mintea rarefiată - gazetari, ”influențări” și influențărițe”, simpli cetățeni ”feisbuclucași” - scriu pe unde-i trece diareea... verbală:

”Suntem țara unde urșii contează mai mult decât oamenii!”.

Ei bine, eu cred că statul lor în două picioare e o condiție absolut insuficientă pentru statutul de Om...

Așadar, orice urs este mai ”cu Dumnezeu” - ca purtare, discreție, răbdare de foame, neagresivitate!...- decât un hoț, un violator, un corupt, un tâlhar, un ins violent cu familia și în general, un nesătul de bani, de mâncare, un alcoolic, un drogat, un beat la volan etc...

Într-un singur an - 2022 - pe șoselele României, din cauza alcoolului, a drogurilor și a vitezei au fost uciși 1634 de oameni.

Prin comparație, între 2016-2021, decesele prin întâlnire cu urșii (nu neapărat atac, ci imprudență plăvan-vitejească!...- au fost doar 16.

Așadar, o medie de ceva peste două decese pe an... Iar în ultimii 30 de ani, numărul victimelor ”ursine” au fost sub 100!... Deci cam 3 pe an...

Concluzie: România este țara unde automobilele și șoferii tâmpiți contează mai mult decât oamenii cu bun-simț. Și unde, substanțial, aleșii din politică și administrație contează mai mult decât cei care i-au ales.

Dar!... Nădejdea este în ceilalți!... În cei care înțeleg sau ”se trezesc”!

Conviețuirea cu biodiversitatea - cu darul de viață făcut de Dumnezeu ținutului carpatin - presupune asumare de riscuri și măsuri moderne, adecvate, de la asigurări de pagube și garduri electrice, la spray-uri ”antiurs”, câini buni, pază și prudență plus – esențial! – respectarea eco-sistemului forestier: asta însemnând scăderea invaziei comercial-turistice și a jefuirii acestuia (de lemn, fructe de pădure etc.).

Altcumva spus, respect și iubire a vieții!