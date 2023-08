Foc violent

Un incendiu izbucnit vineri lângă Biserica Sf. Apostoli Petru și Pavel din cartierul Ițcani al municipiului Suceava a provocat pagube importante la mai multe construcții anexe, printre ele prăznicarul bisericii și construcții ale Stațiunii de Cercetare Agricolă Suceava.

Incendiul a izbucnit în timp ce un bărbat manevra un motofierăstrău, în magazia de lemne a bisericii, unde ajuta la pregătirea și stivuirea lemnelor. Respectivul a suferit și arsuri provocate de focul declanșat de intrarea în contact a unei scântei cu un recipient cu benzină.

Alarma de incendiu a fost dată vineri, în jurul orei 14.30, de către un bărbat de 68 de ani, localnic, care, alături de încă un bărbat, lucra la tăierea lemnului în curtea bisericii.

Din cercetările ulterioare ale polițiștilor și ale pompierilor a rezultat că incendiul a izbucnit în timp ce bărbatul de 68 de ani a intrat cu motofierăstrăul într-o magazie, pentru a-l alimenta cu combustibil. Când a declanșat demarorul s-a produs o scânteie care ar fi sărit pe recipientul cu benzină. Astfel a izbucnit un incendiu puternic.

Panica a fost mare în zonă, incendiul fiind vizibil de la distanță apreciabilă.

Focul a distrus în totalitate magazia de lemne a bisericii, peretele clădirii prăznicar, precum și alte trei încăperi care erau lipite de magazia locașului de cult. Acestea aparțin unei persoane fizice, iar două sunt ale Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Suceava.

Bărbatul care a provocat accidental focul a ajuns la Spitalul Județean Suceava cu arsuri de gradul I la picioare.

Consilierul local Cristian Timoficiuc era la sediul firmei din apropiere și a sunat la 112

Cel care a sunat la 112 a fost Cristian Timoficiuc, consilier local și administrator al firmei Tim Group, cu sediul în apropiere.

”Eram în apropiere, la sediul firmei, am sunat la 112 și am ajuns acolo imediat, alături de alte persoane din zonă. Am făcut ce a ținut de noi, am deschis porți și am facilitat accesul pompierilor care, de altfel, au ajuns repede. Cred că dacă mai treceau câteva minute ar fi ars complet și prăznicarul”, a relatat Cristian Timoficiuc.

Sâmbătă, consilierul local a strâns în jur de 20 de voluntari din cartier

care au făcut curățenie în zona întinsă afectată de incendiu.

”Sperăm să obținem fonduri să refacem acea magazie a bisericii, poate să o amenajăm la standarde mai actuale, mai ales că acolo la biserică lipsea de multă vreme o toaletă”, a mai spus Cristian Timoficiuc.