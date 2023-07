Prezentarea pe scurt a evenimentului MILWAUKEE® Tour 2023

TEHNOACTIV SRL Suceava si MILWAUKEE® Tool, producător american, au placerea de a vă invita în ziua de miercuri, în data de 02.08.2023, începând cu orele 10.00 la sediul din Str. Cernăuţi nr. 123, loc. Suceava, jud. Suceava pentru a vedea şi testa cele mai noi scule electrice şi accesorii MILWAUKEE® şi pentru a vă informa (actualiza) referitor la cele mai noi tendinţe în domeniu, în cadrul evenimentului MILWAUKEE® TOUR, ediţia 2023, eveniment organizat în fiecare an, aflat la a şasea ediţie. În cadrul evenimentului se vor prezenta caracteristicile dar și modul de utilizare al sculelor electrice Milwaukee, participanții având posibilitatea de a vedea şi de a testa orice echipament MILWAUKEE® aflat în programul demo MILWAUKEE® TOOL. Acest eveniment se adresează în special specialiștilor din industrie, dar oricine dorește să ia contact cu acest brand renumit este binevenit.

Date despre desfăşurarea evenimentului MILWAUKEE® Tour – miercuri, 02 august 2023, 02.08.2023, ora 10.00

MILWAUKEE® TOUR este cea mai mare şi cea mai importanta activitate de marketing din calendarul european MILWAUKEE® destinată utilizatorilor finali.

Evenimentul se desfăşura în locaţia amintită între orele 10.00 şi 15.00. Pe durata evenimentului, echipa MILWAUKEE® va prezenta participantilor scule şi echipamente din gamele: prelucrarea betonului, prelucrarea lemnului, prelucrarea metalului, automotive, MX Fuel, accesorii şi scule de mână.

Cu aceasta ocazie, există şi posibilitatea de a achiziţiona scule şi echipamente MILWAUKEE®, selectate special, la preţuri promoţionale / însoţite de diverse produse bonus, de a participa la concursul Thunderbolt Challenge şi de a participa la Tombola MILWAUKEE® organizata de TEHNOACTIV SRL

Fiecare participant are posibilitatea de a castiga un premiu garantat prin înscrierea sa la adresa la adresa: https://ro.milwaukeetool.eu/tour2023/sau la adresa https://tour2023signup.eu/register/event/63/tehnoactiv. Premiul (un multitool MILWAUKEE®) se poate ridica de la reprezentanţii firmei MILWAUKEE®, în cadrul evenimentului.

Tombola Tehnoactiv MILWAUKEE® Tour 2023

La sfârşitul zilei, TEHNOACTIV SRL Suceava, va organiza o tombola cu premii constituite din produse MILWAUKEE®. Astfel, toţi participantii la eveniment care au achizitionat produse în valoare de minim 30 lei cu TVA inclus, care au completat şi depus talonul în urna special amenajată vor avea posibilitate de a câştiga unul din cele trei premii puse în joc.

Scurt istoric al firmei MILWAUKEE®

MILWAUKEE® Tool este un producător de top de scule electrice, accesorii și scule de mână pentru utilizatorii profesioniști din întreaga lume. Începând cu anul 1924 producătorul american MILWAUKEE® Tool a condus industria de profil, impunându-se prin durabilitate și performanță. MILWAUKEE® Tool inovează permanent în industria sculelor cu acumulator ce folosesc tehnologia Li-Ion, în proiectarea de accesorii ce economisesc timpul utilizatorilor și în scule de mână inovative. MILWAUKEE® Tool se adresează în special firmelor care urmăresc obținerea unei productivități crescute dar și o durabilitate inegalabilă a sculelor.

Sumar promoţii, premii şi oportunităţi disponibile la evenimentul MILWAUKEE® Tour 2023

1. Premiu garantat

Utilizatorul final se poate înregistra pe site-ul web https://tour2023signup.eu/register/event/63/tehnoactiv sau https://ro.milwaukeetool.eu/tour2023/

După înregistrarea pentru participare la evenimentul selectat, acesta va putea ridica un cadou sub forma unui

multitool cu logo-ul MILWAUKEE® in timpul evenimentului.

2. Produse la 1 leu fără TVA

În ziua evenimentului, utilizatorul final va putea achiziționa produse într-o anumită cantitate / valoare minimă și va primi un produs la 1 LEU FĂRĂ TVA/bucată!

3. Trimmer electric cu 10% reducere

În ziua evenimentului, utilizatorulfinal beneficiază și de o promoție specială la multifuncționala cu cap trimmer M18 FUEL™

4. Thunderbolt Challenge

Utilizatorul final care face o achiziție de celpuțin 500 LEI fără tva în ziua evenimentului poate participa la competiția Thunderbolt Challenge. Cel mai rapid moment a zilei câștigă PREMIUL ÎNTÂI, un set de scule MILWAUKEE® (4933480592 -M12FPP2G2-402X), locul 2 va câștiga un scaun, iar locul 3 o minge.

5. Tombola Tehnoactiv

Utilizatorul final care face o achiziție de cel puțin 30 LEI cu TVA inclus în ziua evenimentului, poate participa (prin completarea si depunerea talonului in urna specializata) la TOMBOLA MILWAUKEE® TEHNOACTIV. La sfarsitul evenimentului, prin tragere la sorti, utilizatorul final are posibilitatea de a intra in posesia unuia dintre cele sase premii, în valoare totală de 4.000 lei.

