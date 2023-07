Sărbătoare în comunitate

La Câmpulung Moldovenesc s-au marcat recent 87 de ani de la înființarea BiblioteciiMunicipale, eveniment emoționant care a reunit zeci de invitați în mansarda clădirii.

Pe 20 iulie 2023, s-au împlinit și 50 de ani de când funcționează BibliotecaMunicipală Câmpulung Moldovenesc (BMCM) în actuala clădire. Din primăvara anului 2017, Biblioteca a fost închisă pentru un amplu proiect de reabilitare și modernizare prin Compania Națională de Investiții. Deși lucrările, conform dispoziției de șantier, ar fi trebuit să dureze doi ani, din varii motive, nu sunt gata nici acum.

Am aflat mai multe date de la Nicoleta Bogoș, care începând cu 1 noiembrie 2022 ocupă postul de manager al Bibliotecii Municipale Câmpulung Moldovenesc, în urma concursului de proiecte de management, organizat de Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc, în toamna anului 2022.

„Am preluat acest post cu un entuziasm debordant, gândindu-mă că voi prelua o clădire proaspăt renovată, iar rolul meu ca manager va fi să mă ocup de reîntregirea echipei, mobilarea, dotarea bibliotecii, refacerea fondului de carte și toate demersurile prevăzute în îndrăznețul meu proiect de management, astfel încât, biblioteca să fie redeschisă pentru comunitate, după prea mulți ani de pauză, cu servicii multiple, unele noi și surprinzătoare, ca un adevărat hub cultural-educativ și de dezvoltare socio-profesională, sub deviza <Conectăm lumea ta la întregul Univers!>", ne-a spus Nicoleta Bogoș.

Drum anevoios, dar care duce la o mare victorie pentru comunitate

Cum socoteala de acasă, de multe ori, nu se potrivește cu cea din târg, noul manager a trebuit să se ocupe de finalizarea interiorului pentru că, în momentul preluării mandatului, interiorul clădirii, pe o suprafață de peste 1.000 de mp, era la stadiul de pereți, pardoseli, scări interioare, parte din stolerie, încălzire centrală, rețea electrică, grupuri sanitare etc. nefinalizate, la care se adăuga igrasia și umezeala cauzate de temperaturile neprielnice, de nefinalizarea corespunzătoare a acoperișului și de efectuarea lucrărilor în ritm deloc constant, în ultimii ani.

A fost o muncă extrem de grea, povestește Nicoleta Bogoș, cu ,,războaie” purtate cu constructorul și soluția de a prelua, cu voluntari și sponsorizări, mare parte dintre lucrările amintite, pentru a împiedicat, în primul rând, deteriorarea lucrărilor deja făcute și apoi, pentru a putea măcar, la zi aniversară, pe 20 iulie 2023, să se poată deschide clădirea bibliotecii pentru comunitate, în întregime, curată și în etapa de mobilare.

„În paralel cu aceste demersuri, am făcut achiziții de carte nouă (peste 8.000 de volume) cu sprijinul CL, am obținut peste 300 de volume donație de la Biblioteca Județeană care, începând cu manager și continuând cu bibliotecarii metodiști, ne susțin în toate demersurile de așezare a BMCM pe drumul cel bun. Lunar, am organizat în bibliotecă, cu căldură improvizată, diferite evenimente culturale prin care ne-am dorit să facem comunitatea părtașă la evoluția bibliotecii, participarea la evenimente fiind <condiționată> de donarea unei cărți. Comunitatea lărgită a fost extrem de receptivă şi am reușit, în jumătate de an, să completăm fondul de carte (cea mai mare parte a fondului vechi s-a deteriorat), cu peste 9.000 de cărți noi numai din donații. De asemenea, am reîntregit echipa (din vechea echipă au mai rămas doar două doamne bibliotecar) cu încă două bibliotecare și un îngrijitor (posturi ocupate prin concurs) și am început procedura de inventariere a vechiului fond de carte, care s-a deteriorat în mare parte. Din aceste motive, tot ce am reușit să facem până la aniversarea bibliotecii este o mare, mare victorie pentru întreaga comunitate”, spune Nicoleta Bogoș. Tot ea a completat că tot ce s-a făcut la interiorul bibliotecii, ca nouă identitate vizuală, scări interioare, finisaje și mobilier, „nu face parte din proiectul de finanțare, este concepția și munca noastră”.

Managerul Bibliotecii Municipale spune că a avut și câteva momente în care i-a venit să renunțe, dar a plâns și astrâns din dinți, pentru că nu-i stă în fire să lase lucrurile neterminate și pentru că face parte dintr-o comunitate care îi este, indiferent de demersuri, mereu alături.

Invitați. Colaboratori

La aniversare au participat primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, viceprimarul Cornel Berențan, secretara Rodica Erhan, reprezentanți ai Consiliului Local și ai administrației locale, cărora managerul Bibliotecii Municipale, Nicoleta Bogoș, le mulțumește pentru sprijinul uriaș în demersurile de a reda comunității biblioteca.

„Ne-am bucurat, de asemenea, de prezența managerului Bibliotecii Bucovinei <I. G. Sbiera>, Gabriel Cărăbuș, și a doamnelor Elena Lica și Elena Pintilei, tot de la biblioteca suceveană, care susțin cu încredere și profesionalism procesul de renaștere a bibliotecii din Câmpulung.

Bucuria acestei zile cu adevărat istorice pentru comunitate a fost întregită de prezența reprezentanților firmelor care ne sprijină în toate demersurile, a scriitorilor membri în Cenaclului literar-umoristic <Țara de Sus> Câmpulung Moldovenesc, a directorilor instituțiilor din municipiu, a scriitoarei din Fălticeni Paula Drăgușanu și a talentaților Romică Constantin-Grosu și Niță Bîrsă, care au îmbrăcat povestea bibliotecii în parfum, culoare, glas suav de nai și bucurie”, a povestit Nicoleta Bogoș.

La eveniment a fost prezent și un sobor de preoți, care a oficiat slujba de pomenire a fondatorilor bibliotecii și truditorilor în timp, precum și o slujbă de sfințire a instituției aflate la finalul unui amplu proiect de reabilitare.

Parteneri în organizarea evenimentului au fost reprezentanții Muzeului „Arta Lemnului” Câmpulung Moldovenesc, „care ne sprijină necondiționat și cărora le mulțumim mult”.

Organizatorii le mulțumesc mult tuturor colaboratorilor, voluntarilor și întregii comunități pentru implicarea în acest eveniment cultural, o sărbătoare a comunității. „Mai sunt multe proceduri de urmat și multe lucruri de făcut până când Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc va fi gata să ofere utilizatorilor servicii cultural-educative multiple, dar suntem tare mândri de faptul că, pe 20 iulie 2023, în zi aniversară, am reușit să oferim comunității partea din povestea bibliotecii pe care am scris-o, până acum, împreună”, a mai transmis managerul instituției culturale câmpulungene, Nicoleta Bogoș.