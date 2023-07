Diplome

Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan și ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan, au primit distincția „Poarta Bucovinei” din partea primarului comunei Poiana Stampei, Viluț Mezdrea. Cei doi oficiali au fost prezenți, la finalul săptămânii trecute, la sfințirea noii biserici din centrul comunei Poiana Stampei, reconstruită după ce vechiul lăcaș de cult a fost distrus în urma unui incendiu, în anul 2015. „M-am bucurat că am putut să fiu și eu unul dintre cei mulți care au pus umărul la reclădirea acestei biserici. Știu câte eforturi au fost făcute de primarul Viluţ Mezdrea, dar și de întreaga comunitate, pentru a reconstrui biserica, care astăzi este un edificiu impresionant. Am fost onorat de distincția care mi-a fost acordată, <Poarta Bucovinei>, mai cu seamă că au primit-o și alte personalități marcante, printre care și Bogdan Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, care s-a născut și a copilărit la Poiana Stampei”, a declarat deputatul Gheorghe Șoldan. El a subliniat faptul că Poiana Stampei este o adevărată poartă de intrare în Bucovina, și nu doar la propriu. „Mi-ar plăcea să văd acest model de dezvoltare, prin proiecte, prin investiții, multiplicat și în alte localități. Și, de ce nu, și la nivel de județ. Am plecat de la Poiana Stampei având în minte imaginea curții bisericii plină de oameni bucuroși că iau parte la slujba de sfințire a noului lor lăcaș de cult”, a spus Gheorghe Șoldan.