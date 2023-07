Tipic românesc

Reducerea acordată studenților la călătoria cu trenul a fost extinsă la 90%, iar vârsta până la care aceasta se acordă a fost majorată la 30 de ani, a informat Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Această reducere majoră vine după ce o perioadă studenții au avut reducere de 50% din tarifele integrale. Elevii au deja de mai multă vreme gratuitate la transportul cu trenul, la clasa a II-a, iar după cum se știe, există reduceri și gratuități și pentru pensionari, bolnavi ori veterani, urmași sau împuterniciți ai acestora.

Aceste reduceri și gratuități sunt de principiu de bun augur, pe de o parte pentru beneficiari, dar au și rolul de a mări numărul de călători pe calea ferată.

Ce nu spune nimeni (probabil că mulți mai mari din Guvernul României nici nu știu pentru că nu au urcat într-un tren ori nu au pășit în vreo gară de ani de zile) este că CFR Călători nu are cu ce transporta mai mulți călători. Nu are vagoane suficiente și în general materialul rulant necesar. Expresii de genul ”încurajăm oamenii să meargă mai mult cu trenul, să mai lase mașina acasă când merg la munte sau la mare” sună frumos, dar în realitate călătorul se poate trezi că nu are cum merge cu trenul în condiții cât de cât decente, adică nu în picioare și înghesuit.

Trenuri cu un vagon și călători în picioare. ”Foamea” Iași – Timișoara circulă cu trei vagoane

Venim acum și cu date concrete, pentru a nu putea fi acuzați că facem doar afirmații la modul general.

În această perioadă estivală, când CFR Călători are ca prioritate trenurile lungi spre Litoral, mai toate trenurile Regio din Suceava au ajuns să circule cu un vagon-maximum două. Pe acest fond, luni, 10 iulie, trenul Regio Cacica – Suceava, format dintr-un singur vagon, a fost suprapopulat și s-a circulat în picioare. Așa s-a întâmplat recent și pe ruta Putna - Suceava, unde, pe 2 iulie, de marea sărbătoare închinată lui Ștefan cel Mare, CFR Călători a avut disponibile doar două vagoane pentru acest tren. După slujba din ziua de duminică, pe ruta Putna – Suceava, cele două vagoane au fost pline până la refuz.

Nici nu ar trebui să ne mirăm că trenurile locale au unul, cel mult două vagoane în condițiile în care s-a ajuns ca bine cunoscutul tren Iași – Timișoara Nord și retur (perechea care circulă pe timp de zi) să aibă în această perioadă doar 3 vagoane de clasa a II-a.

Nici axarea CFR Călători pe trenurile spre Litoral nu se resimte la Suceava, unde singurul tren spre Constanța și Mangalia are un singur vagon cușetă, la care toate locurile se dau la câteva zile după ce sunt scoase la vânzare, cu o lună înainte de plecare.

Politica Statului Român privind CFR pune căruța înaintea boilor

Așadar, criza de vagoane este una generală și nu numai cu privire la trenurile care tranzitează Suceava.

În aceste condiții, constatăm o anomalie în politica Statului Român privind călătoria cu trenul. Un fel de punere a căruței înaintea boilor...

Firească ar fi o creștere a capacității de transport și apoi creșterea numărului de călători.

Cel mai frustrant este pentru călătorii care plătesc bilet întreg și care sunt nevoiți adesea să meargă în trenuri supraaglomerate. Soluția? Investițiile anunțate în automotoare noi să fie urgentate și suplimentate, iar vagoanele care zac de ani prin revizii să fie reparate și scoase în trafic. Sună frumos, se vorbește de asta de ani de zile, însă nu se întâmplă decât izolat, pe alocuri.