Artista Maria Andreea Vârlan s-a căsătorit religios și a avut o nuntă de vis cu celebrul DJ și artist fotograf Vali Bărbulescu, în Bucovina. Fericitul eveniment a avut loc pe 2 iulie 2023, la Suceava. Fiica preotului dr. Viorel Vârlan, parohul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din municipiul Suceava, a reușit să-și transforme visurile în realitate. A visat încă de mică cum ar vrea să fie nunta ei și a muncit mult pentru ca evenimentul de poveste să fie cel visat.

„De fiecare dată când vedeam ceva frumos pentru nunți, veneam acasă și le spuneam părinților mei că aș vrea să am și eu acele lucruri la nuntă. Am încercat să pun în aplicare tot ce mi-am dorit, în măsura în care s-a putut”, ne povestește Maria Andreea Vârlan, care este conștientă că nunta perfectă nu există sau poate există, eventual, dar doar pe Instagram.

Emoție. Sentimente puternice

Artista nu a dorit să aibă „wedding planner”, pentru că, spune ea, a fost domnișoară de onoare de vreo 40 de ori și a știut exact ce vrea pentru nunta ei. A organizat totul în cel mai mic detaliu. A creat un concept, pe care l-a aplicat atât pentru invitați, cât și la petrecere, la nunta cu Vali Bărbulescu.

Ca la orice eveniment de suflet, în care domină sentimente puternice, și la nunta Mariei Andreea Vârlan au fost multe momente emoționante, care vor rămâne întipărite în mintea și inimile participanților.

„Primul moment care m-a emoționat a fost acela când l-am văzut pe Vali îmbrăcat în mire. Am creat un moment magic folosind și o piesă muzicală deosebită, dar și un loc deosebit în care ne-am întâlnit. Apoi, m-am emoționat când nașa mi-a pus voalul... Majoritatea momentelor copleșitoare le-am trăit în biserică: atunci când unchiul meu m-a cununat, în biserică (el seamănă foarte bine cu bunica mea, mama tatălui, și am simțit că este și ea acolo). Nu o să uit biserica îmbrăcată în mătase și flori. Nu cred că cineva a văzut vreo biserică mai frumos pregătită pentru nuntă, și toate acestea le-a făcut tata pentru mine. Cum să uit momentul în care am intrat în biserică la brațul părinților mei?! Și faptul că bunica mea din America a fost live, prin telefon, și a urmărit momentele importante ale nunții, a însemnat mult pentru noi. Întreaga zi a fost plină de emoție”, povestește suceveanca.

Artiști. Surprize muzicale

Nu au lipsit de la nunta de poveste nici momentele amuzante. Mireasa plănuise un „first look” cu tatăl ei. Maria Andreea deja își imagina ce emoționantă va fi clipa, până când i s-a blocat fermoarul rochiei de mireasă, „și tata a fost nevoit să mă ajute. Așa că am fost îmbrăcată și de mama, și de tata”.

Ca la orice petrecere, muzica, programul artistic sunt foarte importante.

Pe lângă artiștii care au onorat invitația mirilor de a participa la eveniment și de a susține recitaluri: Sofia Vicoveanca, Elena Gheorghe și dansatoarea de belly dance Natalia Duminică, tinerii au pregătit și momente pline de emoție alături de părinții lor.

Maria Andreea a dansat cu tatăl ei, iar Vali Bărbulescu a dansat cu mama lui. Mireasa și-a surprins invitații cu interpretarea unei piese din repertoriul formației suedeze de muzică pop ABBA, pe care a interpretat-o împreună cu mama ei, ABBA fiind formația preferată a mamei.

„Royal wedding”

Pentru orice mireasă, rochia este foarte importantă. În cazul Mariei Vârlan, tema nunții, „Royal wedding”, a impus și alegerea rochiei. „Cum sunt iubitoare, dintotdeauna, a regalității, totul a plecat de la tiară, de la diademă. Mi-am dorit foarte mult să port o tiară specială în ziua nunții și întregul outfit a plecat de la aceasta tiară pe care am căutat-o patru luni. Apoi, mereu am zis că voi avea două sau trei rochii de mireasă, ceea ce s-a și întâmplat. Eu le-am creionat în minte și le-am prezentat prietenei mele, Loredana Ciangău, care este designerul care mă îmbracă la evenimentele speciale. Nu cred că era cineva mai potrivit să-mi facă rochiile de mireasă. Pentru biserică mi-am dorit o rochie albă, regală, iar pentru petrecere ceva cu pietre, aplicații”, ne-a povestit artista.

Coregrafia de la dansul mirilor a fost concepută în așa fel încât mireasa să poată să „renunțe” la o parte din rochia albă pe care a purtat-o la biserică și să rămână în rochia de petrecere. Am aflat de la Maria Andreea că rochia de mireasă a fost destul de grea, dar a considerat că „odată sunt mireasă și merită tot sacrificiul”. „La momentul mult așteptat de invitați, aducerea tortului, mi-am dorit să port ceva diferit, lejer, care să-mi pună în evidență și pantofii pe care fetele de la Hardot i-au gândit și creat pentru mine”, își amintește suceveanca.

Tortul regal, cu „dantelă și trandafiri albi”

Nu au fost neglijate nici ținutele domnișoarelor de onoare. Mireasa și-a dorit ca și „domnițele” să poarte rochii albe, așa că a rugat-o pe Ramona Cojocaru să le creeze ținutele. Rochiile albe ale domnișoarelor de onoare au avut funde în culori diferite. Se vede că mireasa și-a pus amprenta în crearea propriilor rochii pe care le-a purtat la nuntă, dar și pe ținutele tinerelor care au însoțit-o la nunta de vis. Nu și-a dorit aranjamente florale. A ales în principal trandafiri albi (florile preferate ale miresei) așezați în vaze, pe mese, colaborând în acest sens cu o firmă din București, Pink Rose.

„Tortul miresei” (corect spus, tortul mirilor) a fost unul regal, „cu dantelă și trandafiri albi”, tort „pe etaje”, pe care Maria Andreea l-a visat încă de când era copil și își întreba părinții, atunci când veneau de la o nuntă, ce tort au avut mirii. „Ioana și Carmela Dragomir, maestru cofetar, cel mai bun din țară, mi-au făcut un tort regal, cu dantelă și trandafiri albi, tort care a fost mai înalt decât noi. A fost spectaculos, dar și foarte delicios. La nuntă, am avut două dansuri ale noastre, cel de început și cel de la tort, unde am dansat pe două dintre piesele noastre preferate: Somewhere over the rainbow & Fly me to the moon. Pe cer chiar a fost lună plină în noaptea aceea. Punctul de atracție al nunții a fost determinat și de artificii”, ne-a mai povestit artista, care a completat că a cântat la nunta ei piesa „Thank you for the music”, împreună cu mama ei, dar a cântat și împreună cu prietena ei Elena Gheorghe.

Deși atunci când era mică Maria Andreea își dorea „să fie furată la nunta ei”, odată ajunsă la momentul adevărului nu și-a mai dorit acest lucru, considerând că nu vrea să piardă momente importante din timpul petrecerii. Și-a dorit să fie mereu alături de soțul ei, Vali Bărbulescu. Acesta i-a făcut o surpriză deosebită miresei și l-a invitat „pe cel mai bun make-up artist din Turcia, Serhat Sen, cel care machiază toate celebritățile de acolo”, pentru a se ocupa de look-ul soției sale.

Momente unice imortalizate cu aparatul foto

Având în vedere că Vali Bărbulescu este un artist fotograf foarte apreciat în țară, invitații s-au întrebat pe cine va alege să facă fotografiile la propria nuntă. Pentru că cei doi îndrăgostiți și-au dorit ca artistul fotograf să surprindă cu aparatul emoția evenimentului, emoția mirilor, a părinților, a invitaților, l-au ales pe celebrul fotograf francez Nicolas Gerardin, care a fost ajutat la biserică și de prietenul mirilor, fotograful sucevean Ștefan Macedon Gheorghiță - ArTiStul.

Deja v-ați dat seama că nunta a fost gândită de miri în cel mai mic detaliu. Micile surprize fac diferența. Mirii au pregătit cabina 360: unde invitații au putut să aleagă una din piesele mirilor: „Reina” (piesa Mariei Andreea Vârlan) sau „Addicted” (piesa lui Vali Bărbulescu), iar la cabina foto participanții la eveniment au avut texte care îi reprezintă pe cei doi îndrăgostiți.

Nimic fără dragoste

Însă tot ce contează acum și în viitor este dragostea dintre cei doi tineri, principiile de care vor ține cont în viața de cuplu. „Nu aș fi putut să mă căsătoresc niciodată fără dragoste. De aceea, sunt bucuroasă că m-am căsătorit îndrăgostită. Foarte multe cupluri stau mult timp împreună și devin plictisiți de relația pe care o au. Noi suntem îndrăgostiți, și asta a putut să vadă oricine a fost la nunta noastră. Apoi, comunicarea este baza, pentru orice. Respectul și respectarea libertății celuilalt, și, nu în ultimul rând, sprijinul reciproc”, spune Maria Andreea Vârlan.

Artista și Vali Bărbulescu au multe proiecte în plan, împreună, și nu doar muzicale. Tinerii și-au amintit că motivul pentru s-au întâlnit anul trecut a fost unul artistic, voiau să lanseze o piesă împreună. Nu știa niciunul dintre ei că se va ajunge la căsătorie.

„Sunt cei mai importanți bărbați din viața mea”

Vali Bărbulescu iubește acum și Bucovina, oamenii, mâncarea, aerul curat etc. Are o relație bazată pe prietenie și respect cu „socrul mic”, cu pr. Viorel Vârlan, motiv pentru care Maria Andreea spune că „sunt cei mai importanți bărbați din viața mea”. Cei doi, socru și ginere, s-au cunoscut și s-au plăcut reciproc înainte ca „tinerii” să fie împreună. „Acum, fiind o familie, pot să spun că Vali îl iubește și îl respectă pe tatăl meu la fel de mult cum o fac și eu. Mereu mi-am dorit să am lângă mine un bărbat așa cum este tata. A fost o misiune imposibilă până l-am întâlnit pe Vali. Îmi place că au foarte multe subiecte de discuție comune și că Vali și-a asumat rolul de <ajutor> în responsabilitatea și datoria pe care tatăl meu le ducea singur până acum. Tata are cum întăriri serioase”, spune suceveanca.

Maria Andreea Vârlan și Vali Bărbulescu și-au organizat o nuntă care să-i reprezinte, au fost fericiți la petrecere, împreună cu invitații lor, stare de bine pe care vor să o păstreze mereu.