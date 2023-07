Dispariție

Un membru al elitei dascălilor cu har de la Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni, profesorul de fizică Adrian Holban, a încetat din viaţă la vârsta de 70 de ani. Născut pe data de 29 ianuarie 1953, la Fălticeni, acesta şi-a petrecut cea mai mare parte din viaţă alături de instituţia pe care a iubit-o şi a slujit-o, fiind preţuit şi iubit de toţi cei care l-au cunoscut, elevi, părinţi, colegi, concetăţeni.

Elev al prestigioasei instituţii de învăţământ fălticenene în perioada 1960-1972, Adrian Holban a absolvit Facultatea de Fizică de la Măgurele (din cadrul Universităţii Bucureşti, promoţia 1976), după care s-a întors profesor de fizică la „Nicu Gane” din 1976 până în anul 2020, când a ieşit la pensie.

Profesorul Adrian Holban spunea în anul 2020, la împlinirea celor 150 de ani de existenţă a Colegiului „Nicu Gane” Fălticeni: „Sunt foarte legat de Colegiul <Nicu Gane>. Această legătură durează de 56 de ani: 12 ani ca elev, din clasa I şi până în clasa a XII-a, şi 44 de ani ca profesor de fizică. O viaţă de om. Datorez mult Liceului <Nicu Gane>, de fapt datorez lucrurile esenţiale din viaţă: aici am învăţat să scriu, aici am învăţat să citesc, să socotesc, aici mi-am descoperit în clasa a VI-a pasiunea pentru fizică şi tot aici, ca elev de liceu, am trăit cei mai frumoşi ani ai adolescenţei. Ca profesor aici am dobândit experienţă şi împlinire profesională, aici mi-am clădit o carieră, aici am trăit satisfacţia unor rezultate de care acum sunt mândru. Aici mi-am câştigat existenţa şi tot de aici mi-o câştig în continuare prin pensie”.

În viaţa de familie s-a dovedit un tată şi un soţ bun, fiind un „om cu atitudine corectă şi echilibru sufletesc”, cum îl definesc cei care l-au cunoscut, iar mesajele de condoleanţe pentru profesorul de fizică Adrian Holban sunt o dovadă în plus a preţuirii de care s-a bucurat.

Un om dedicat carierei, onest şi drept în susţinerea convingerilor sale

Prof. dr. Codrin Benţa, directorul Colegiului Naţional “Nicu Gane” Fălticeni, a transmis: „A făcut parte dintr-o familie de intelectuali de sorginte ţărănistă, a fost dedicat carierei sale, a fost mereu onest şi drept în susţinerea convingerilor sale. Şi-a păstrat mereu ideile de dreapta şi a susţinut libera exprimare, implicându-se în diverse manifestări civice din mediul şcolar. Era nostalgic după elevii săi care luptau constant pentru premiile naţionale, elevi care dezlegau în pauze probleme şi care apreciau mult cartea sa de <300 de probleme de fizică rezolvate>. În anii pandemiei a preferat însă să-şi retragă continuitatea pe care o obţinuse pentru a se dedica familiei şi pentru a-şi îngriji sănătatea. A trecut de o operaţie dificilă şi avea speranţe că va mai avea timp să mai revină des pe la şcoală la solicitarea promoţiilor sale. N-a fost să fie aşa. Timpul s-a dovedit potrivnic şi colegul nostru a intrat pe drumul lin al stelelor. Dumnezeu să-i lumineze calea!”

Trupul neînsufleţit este depus la Capela Bisericii Oprişeni. Slujba de înmormântare va avea loc marţi, 11 iulie, de la ora 11.