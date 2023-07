În cofă

Un șofer aflat la volanul unui autoturism marca BMW a fost prins de polițiști în timp ce gonea cu 100 de km/h într-o zonă unde limita de viteză era de 50 km/h. S-a întâmplat duminică după-amiază, pe strada Mitocului din municipiul Suceava. După ce l-au tras pe dreapta, polițiștii de la Biroul Rutier au aflat că șoferul are 26 de ani și este din satul Călinești Cuparencu, din comuna Șerbăuți. Acesta a declarat cu seninătate că nu are permis și nu are asupra sa nici documentele mașinii. Verificările mai atente ale oamenilor legii au arătat că șoferul avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, iar ITP-ul BMW-ului era expirat încă din aprilie 2022. Șoferul a fost testat și cu aparatul etilotest, dar s-a constatat că nu consumase băuturi alcoolice. Tânărul s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.