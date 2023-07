Cinstire

Marea sărbătoare de anul acesta a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare de la Mănăstirea Putna s-a remarcat printr-o prezență militară impresionantă atât din România, cât și din Republica Moldova. La Sfânta Liturghie oficiată duminică, la pomenirea Sf. Voievod Ștefan cel Mare, au fost prezenți zeci de ofițeri activi din Republica Moldova, atât din cadrul Ministerului Apărării din cele două țări, cât și din structurile Ministerului Afacerilor Interne din județul Suceava. Alături de aceștia, la slujbă au participat și cadre militare în rezervă din cele două țări. Impresionant a fost și ceremonialul militar care a avut loc la finalul Sfintei Liturghii. De altfel, în cuvântul său, starețul mănăstirii Putna, Melchisedec Velnic, a remarcat faptul că începând din 1994, anul acesta „a fost cea mai largă prezență a domnilor ofițeri aici la Putna, din dreaptă Prutului, dar și din stânga Prutului”.

Melchisedec Velnic a spus că și ceremonialul militar de anul acesta a fost cel mai mare de până acum. Astfel, la defilarea de la sfârșitul slujbei au participat militari români de la Divizia 4 Infanterie „Gemina” din Cluj, Brigada 15 mecanizată „Podul Înalt” din Iași și Batalionul 335 Artilerie „Alexandru cel Bun” din Botoșani, precum și militarii din Republica Moldova, de la Brigada nr. 2 de Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare” din Chișinău. „Ați observat ceremonialul militar. Cât de frumos și bine organizat a fost. Felicitări și aplauze tuturor. Le mulțumim și îi felicităm și considerăm că acum au realizat o cercetare la fața locului pentru a pregăti o participare și mai amplă la anul, pentru că în 2024 se vor împlini 520 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, dar și 20 de ani de la marea sărbătoare”, le-a transmis starețul Mănăstirii Putna credincioșilor prezenți la Sf. Liturghie. Acesta a adăugat că, tot duminică, miniștrii apărării din România și Republica Moldova au primit din partea Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic, Ordinul Crucea Bucovinei, cea mai înaltă distincție a arhiepiscopiei. De asemenea, Ordinul Mușatinii a fost oferit de către ÎPS Calinic mai multor ofițeri români din cadrul Ministerului Apărării, pentru „activitatea de apărare a țării, dar și în formarea în duhul iubirii curate de neam a tinerei generații”.

Mii de credincioși au fost prezenți și anul acesta la Marea Sărbătoare a Sf. Voievod Ștefan cel Mare

Câteva mii de credincioși din județul Suceava, din țară, dar și din Republica Moldova și Ucraina au participat și anul acesta la marea sărbătoare a Sfântului Ștefan cel Mare de la Mănăstirea Putna. Aproape toți credincioșii care au venit duminică la cel de-al doilea hram al Mănăstirii Putna, „Ierusalimul Neamului Românesc”, erau îmbrăcați în costume populare. Manifestările au început cu primirea de către starețul Melchisedec Velnic a pelerinilor care au parcurs pe jos drumul de la intrarea în comună și până la mănăstire, după care credincioșii au participat la Sfânta Liturghie pentru pomenirea Sf. Voievod Ștefan cel Mare, oficiată de Episcopul-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, PS Damaschin Dorneanul, împreună cu un sobor de preoți.

Printre credincioșii prezenți la slujba de la Mănăstirea Putna s-au aflat și numeroși politicieni suceveni și primari din zeci de localități ale județului. În timpul slujbei, credincioșii au asistat și la mai multe minirecitaluri de poezii și cântece patriotice susținute de Corul „Ascensio” din Republica Moldova, Corul militar „Răzeșii” al Batalionului 335 Artilerie „Alexandru cel Bun” și grupul vocal tradițional „Ai lui Ștefan, noi oșteni” de la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus.

PS Damaschin Dorneanul le-a vorbit credincioșilor despre „creștinii ca ostași ai lui Hristos”

Dacă starețul Mănăstirii Putna a remarcat prezența impresionantă a militarilor, în cuvântul său, Episcopul-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților le-a vorbit celor care au asistat la Sf. Liturghie despre „creștinii ca ostași ai lui Hristos”. „Aș dori să vă pun la inimă câteva gânduri despre creștini ca ostași ai lui Hristos. Despre noi, ostașii care suntem într-o oaste mai mare decât cea a Sfântului Ștefan, și această oaste este Biserica lui Dumnezeu”, a transmis PS Damaschin Dorneanul. El a plecat de la fragmentul evanghelic despre sutașul care a îndrăznit să intervină la Domnul Isus Hristos pentru a-i vindeca sluga și care „s-a smerit atunci când Domnul a vrut să vină în casa lui spunând că nu este vrednic”. „Dar sutașul a spus un cuvânt care la prima vedere este greu de înțeles și care cred că ne ajută pe noi să înțelegem câte ceva din ce înseamnă statutul nostru, chemarea noastră de a fi ostași ai lui Hristos, de a fi în armata lui Hristos. Sutașul i-a răspuns Domnului Hristos și i-a zis: Doamne și eu sunt om sub stăpânirea altora. Sub a cui stăpânire era acest sutaș? Sub stăpânirea probabil a unui general, a unui comandant ceva mai mare de sub el și să spunem sub stăpânirea regelui de atunci, Irod Antipa. Nu poți să fii decât sub stăpânirea cuiva. Trebuie să aparții cuiva. Ai o apartenență, urmezi cuiva, te orientezi după cineva. Nu există stare, să spunem, de neutralitate. Sfântul Voievod Ștefan cel Mare în timpul vieții lui s-a străduit din răsputeri pe cât a putut să păstreze independența statului Moldova, suveranitatea, pe cât posibil ca noi să trăim în țărișoara aceasta. Nu a putut totdeauna. A trebuit să facă și alianțe militare, a trebuit să încheie tratat chiar cu turcul pe care l-a învins cu ceva ani înainte, cu Polonia la fel, dar Sfântul Ștefan a avut un crez, a avut pe cineva sub a cărei ocrotire s-a pus și pe care nu l-a trădat și nu a făcut nici un fel de pogorământ. Și știm cine a fost. El l-a ales pe Hristos Domnul să îl slujească. A fost sub stăpânirea Lui. Nu poți tu, creștin, să fii și cu Dumnezeu, și cu vrăjmașii lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să slujească la doi domni. Trebuie să alegi pe cine urmezi. (...) Nu poți să fii decât cald sau rece. Nu poți să fii decât cu adevărul sau cu minciunea. Cale de mijloc nu există”, a spus PS Damaschin Dorneanul în cuvântul său.

El a adăugat că războiul creștinilor este unul greu, pentru că lupta este împotriva diavolului, care, așa cum spune Apostolul Pavel, „umblă răcnind ca un leu, ca un leu în cușcă, întemnițat, care nu mai are libertatea pe care o avea înainte de a veni Hristos”. „Suntem și noi ostași, avem de dus o luptă, nu ușoară, dar nu suntem singuri. (...) Suntem privilegiați să avem, <un comandant suprem> care luptă împreună cu noi, cum așa și Sfântul Ștefan a luptat cot la cot cu ostașii săi. Suntem în oastea Domnului Nostru Iisus Hristos”, a mai spus Episcopul-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.