Aniversare

Câteva sute de elevi alături de cadrele didactice din Liteni au sărbătorit, luni, împreună cu primarul Tomiță Onisii și directorul școlii Demis Maranda, Zilele Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu”. Manifestările organizate cu acest prilej au loc pe parcursul a două zile, luni și marți, și cuprind mai multe evenimente, printre care o expoziție de desene și fotografii „Școala mea în culori”, coordonată de prof. Andreea Răileanu, o masă rotundă cu discuții și dezbateri cu personalități din oraș (coordonată de prof. Viorica Oprea), „Atelierele cunoașterii” – prof. Cecilia Sburlea. De asemenea, elevii liceului vor lansa baloane aniversare (prof. Petronela Luca și Iuliana Vornicu) și vor participa la manifestări sportive și la concursuri de desene pe asfalt.

La ceremonia de deschidere a Zilelor Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu”, directorul Demis Maranda a ținut să precizeze că acest eveniment este legat de o distincție acordată de Regele Carol I boierului Iorgu Vârnav Liteanu, în jurul datei de 27 mai 1882. Demis Maranda a precizat că prioritatea sa este ca alături de conducerea primăriei să dezvolte Liceul Tehnologic din Liteni, astfel încât rezultatele să fie din ce în ce mai bune de la un an la altul. El a ținut să sublinieze faptul că, recent, Liceul Tehnologic din Liteni a obținut acreditările ARACIP pentru toate tipurile de învățământ, preșcolar, primar, gimnazial, liceal și tehnic. De asemenea, directorul liceului a adăugat că începând de anul școlar viitor, oferta educațională va cuprinde ca noutate o grădiniță cu program prelungit și învățământul dual. În final, Demis Maranda a ținut să mulțumească tuturor celor care și-au pus amprenta asupra istoriei acestui liceu, de la cadre didactice, elevi, părinți și autorități. „Vrem să aducem servicii cât mai bune, iar comunitatea noastră să fie doar cu elevi puternici, cu elevi dornici de a învăța și care să ajungă oameni de nădejde ai acestei comunități”, a transmis Demis Maranda. Ceremonia de deschidere a continuat cu un scurt program artistic susținut de trei elevi din ansamblul Izvorașul.

A urmat apoi cuvântul primarului din Liteni, Tomiță Onisii, care a ținut să precizeze că vrea să vorbească în calitate de fost elev al acestei școli. „Acum aproape 50 de ani am început școala aici, în acest corp de școală. Iar când am fost ales prima școala arăta cam tot ca atunci. Din acest motiv mi-am propus în primul și în primul rând să modernizez și să reabilitez toate corpurile de școală și să investesc, și am pus tot sufletul și inima, pentru a ridica tot ceea înseamnă actul educațional aici, la Liteni. Pentru că o spun și o repet de foarte multe ori, o comunitate educată înseamnă o comunitate mai dezvoltată”, a spus Tomiță Onisii.

El a mulțumit tuturor cadrelor didactice, elevilor și părinților pentru tot sprijinul acordat școlii din Liteni. Onisii a subliniat faptul că își dorește, alături de directorul Demis Maranda, să dezvolte școala din Liteni, pentru ca la unitățile școlare din acest oraș să vină elevi și din localități mai îndepărtate. „Îmi doresc să se spună că vrem să mergem la Liteni pentru că acolo e frumos, cadrele didactice sunt bune și avem toate condițiile pentru a învăța. Îmi doresc din tot sufletul să facem cât mai mult bine”, a declarat Onisii. El a subliniat faptul că în momentul de față în Liteni sunt în derulare proiecte importante pentru modernizarea unităților școlare, construcția unui corp nou pentru liceu, iar astfel de investiții vor continua și în anii următori.