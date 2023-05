Teodor Cârloanță, elev în clasa a XI-a, la Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, poartă semnătura unei reușite remarcabile, elevul calificându-se în lotul național care va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Biologie.

Competiția va avea loc în Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 3-12 iulie 2023.

După o serie de teste și evaluări de departajare, Teodor a reușit accederea în lotul național restrâns alături de alți trei elevi din țară.

„Olimpiada de biologie a reprezentat emoție, răbdare și un formidabil bagaj de cunoștințe științifice. Pe plan academic, biologia mi-a oferit posibilitatea de a înțelege cu adevărat materia vie, legăturile dintre elementele acesteia care, de altfel, conferă stabilitatea a tot ceea ce putem vedea. De asemenea, am avut ocazia de a veni în contact cu o parte din materia ce urmează să o studiez la facultatea de medicină, confirmând din nou bucuria de a îmbrățișa profesia de medic”, a mărturisit Teodor.

Inițial, după Olimpiada Națională de la Iași au fost selectați cei mai buni 20 de elevi. Trierea celor mai buni patru s-a desfășurat la Cluj, după două săptămâni de pregătire la Facultatea de Biologie și o serie de probe de departajare.

„A fost o competiție strânsă între cei 20 de participanți din cadrul lotului lărgit pentru Olimpiada Internațională de Biologie, însă perioada de pregătire de două săptămâni petrecută la Cluj ne-a ajutat să descoperim <bunăvoința din inimile noastre>, dezvoltând spiritul de fair-play care trebuie să fie prezent în astfel de împrejurări. Am cunoscut persoane deosebite din toate colțurile țării, iar reîntâlnirea cu colegii de anul trecut Marian Ionescu din Suceava, Teodora Smîntancă Strugariu din Bacău, Iustina Roșu din București, Elena Pîrlici din Argeș și Ariana Nechifor din Focșani, a fost un prilej de bucurie. De altfel, trăirile pe care le-am împărtășit nu au făcut altceva decât să ne unească din ce în ce mai mult. Participarea la olimpiadă și calificarea la etapa internațională le consider o aventură în lumea cunoașterii științifice în timpul căreia am avut parte de o susținere permanentă din partea familiei, a tuturor profesorilor C. N. <Dragoș Vodă> din Câmpulung Moldovenesc și a doamnei inspector, cărora le mulțumesc pentru tot ajutorul!”, a mai completat Teodor.

„Îți mulțumesc pentru onoarea de a a-ți fi profesoară!”

Datorită rezultatelor sale deosebite, Teodor este admis încă de anul trecut la oricare dintre facultățile de medicină din țară.

Adolescentul este pregătit de profesoara Daniela Zancu.

Potrivit acesteia, „Biologia este un domeniu fascinant, fiecare dintre noi fiind reprezentantul unei specii bio-sociale în care arhitectura ființei noastre ascunde încă multe mistere. Teodor a fost atras dintotdeauna de aceste mistere a tot ce înseamnă VIU. Dragostea lui pentru biologie s-a împletit cu multă, multă muncă, dedicare, sacrificii, zeci de ore de studiu, pentru Teodor neexistând cuvintele <de ajuns>. Dorința lui Teodor după faza națională de anul trecut a fost să ajungă la internațională! Și, iată, a ajuns! Îți mulțumesc, Teodor, pentru onoarea de a a-ți fi profesoară!”