Formare profesională

Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni nu își dezminte statutul de „Școală Europeană”, titlu primit în anul 2019 din partea Ministerului Educației și Cercetării, ca urmare a implementării și derulării cu succes a mai multor proiecte educaționale cu finanțare europeană (Comenius, Erasmus, Euroscola).

În perioada 8 - 19 mai, un grup de 17 elevi din clasa a X-a, specializarea matematică – informatică, s-au aflat în Italia, ca beneficiari ai unui stagiu practic de formare profesională inițială în cadrul unui proiect Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Mobilități de formare profesională. Elevii au efectuat stagiul de formare profesionalăîn domeniul IT „Dezvoltarea de aplicații pentru dispozitive mobile”la compania „Giovani per l'Europa”.

Cei 17 elevi au fost însoțiţi de profesorul coordonator Ioan Caulea și de profesorul de informatică Florin Ilincăi, responsabilul cu pregătirea profesională a elevilor.

Așa cum am aflat de la profesorul Ioan Caulea,responsabilul Comisiei de Proiecte Europene și Programe Comunitare al școlii, obiectivul principal al celui de-al doilea flux din cadrul proiectului de care au beneficiat elevii fălticeneni este asigurarea calității în formarea profesionala inițială, printr-un stagiu de pregătire practică a elevilor de clasa a X-a de la specializarea matematică - informatică, în scopul dobândirii de competențe digitale corespunzătoare noilor cerințe de pe piața europeană a muncii.

Afirmare la nivel european

„Antrenarea elevilor școlii noastre în activități de anvergură internațională a dus și va duce la înțelegerea existenței și valorizarea multiculturalismului, oferindu-le, astfel, șanse de afirmare la nivel european. Dimensiunea europeană a educației, a școlii, ca reflectare a unei realități care exercită presiuni, ne determină să întreprindem măsuri pentru a-i sprijini pe tineri să găsească modalități de răspuns la provocările lumii contemporane. Creșterea prestigiului școlii vine, în acest sens, ca o consecință a acestor parteneriate internaționale, imaginea acesteia fiind promovată atât la nivel național, cât și european, îmbunătățindu-se astfel, pe de-o parte, relațiile cu organismele instituționale și cu autoritățile publice locale, iar pe de altă parte, atrăgând atenția comunității locale asupra unor rezultate deosebite obținute de elevii noștri îndrumați de un corp didactic profesionist și responsabil”, ne-a spus profesorul Ioan Caulea.

Pentru că obiectivele proiectului presupun și formarea unor competențe de comunicare, inter-relaționare sau de lărgire a orizontului socio-cultural, sub coordonarea profesorilor însoțitori, timpul liber s-a materializat în vizitarea unor obiective turistice și culturale de notorietate, precum Regio di Calabria, Tropea, Scilla sau Palmi. Așadar, pe lângă activitățile practice, elevii au avut oportunitatea să comunice într-o limbă străină de circulație internațională, să cunoască și altă cultură, să interacționeze cu cetățeni de altă naționalitate, realizând astfel că a fi cetățean european înseamnă a fi tolerant, a fi implicat în rezolvarea problemelor din societate și a avea abilități de gândire critică.

În fiecare an școlar (în 2 fluxuri pe an), până în anul școlar 2026-2027, cel puțin 32 de elevi de clasa a X-a vor beneficia de mobilități de formare profesională în domeniul IT.