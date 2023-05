Locuri de muncă

Aflat la cea de a II-a ediție, Târgul Companiilor de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava a arătat un real interes al tinerilor și în acest an. Holul central al rectoratului universității a devenit vineri dimineață neîncăpător, după ce sute de studenți sau absolvenți, cei mai mulți dintre ei ai Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, dar și din alte domenii, au intrat în contact cu companii importante venite în întâmpinarea tinerilor cu oferte tentante.

Mai mult de 10 firme cunoscute au atras cu ofertele lor de angajare studenții interesați în a-și găsi un job în domeniul de școlarizare sau chiar și în alte domenii. Au fost prezente companii de top din domeniul ingineriei, care au oferit oportunități de angajare variate.

Oferte variate pentru studenți proveniți din mai multe domenii științifice

L-am întâlnit aici pe studentul Cătălin Ujeniuc, de la Informatică Economică, care ne-a spus intențiile sale: ”Mă interesează niște oferte de internship și am găsit oferte foarte bune, din domenii diferite.” Ionel Martiniuc, de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (FIESC), e mulțumit de ofertele găsite: ”Superoferte. Cel puțin la Assist mi se par supermișto, poți merge oricând să faci internship. Eu m-am înscris deja. E interesant ce am văzut la Ape Bucovina, sau la Coca Cola, cum se reciclează plasticul. În caz că nu merge pe inginerie, mă pot duce la ei și îmi rezolv viitorul. Am văzut aici companii la care poți începe să faci internship chiar din primul an de facultate.”

Chiar și studenți din domeniul economic sau de la alte profile par a fi mobilizați de prezența unor firme importante. Ramona Cuciurean ne-a spus: ”Pentru noi ar fi foarte greu să lucrăm în fabrică, la mentenanță și producție, de aceea caut un job de birou, unde aș putea lucra pe calculator, fiind studentă la Informatică Economică.”

Organizatorii și reprezentanții firmelor participante cred în reușita demersului lor

Cei care au pus la cale acest eveniment cred că va fi de mare sprijin pentru tinerii studenți și absolvenți. Reprezentanta organizatorilor, Ariana Elena Râpan, șef de departament la Asociația Studențească FIRESC, a declarat: ”Ne-am propus ca studenții să-și găsească un loc de practică, de internship sau chiar un job în domeniul în care ei studiază. Ăsta e scopul principal al evenimentului și sperăm ca toată lumea să aibă ce face la vară. Am încercat să acoperim toate ariile posibile ale FIESC, avem inclusiv companii care reprezintă partea de inginerie medicală. Am avut studenți care și-au găsit loc de practică sau chiar un job din primul an de facultate. Depinde de cunoștințele fiecăruia și de cât de implicat este. Au fost studenți de la Administrație Publică sau de la Litere care și-au găsit aici de lucru, e loc pentru toată lumea.”

Pentru firmele cu o colaborare de durată cu universitatea suceveană, aceste întâlniri cu cei care vor să intre în lumea ingineriei și nu numai ușurează cunoașterea tendințelor și pretențiile celor aflați încă sau veniți de pe băncile școlii. ”În prezent avem mai mulți studenți din ani diferiți, având și internship de grup care se derulează pe perioada verii, dar și internship individual care poate fi plătit în funcție de anumite criterii. Interesul lor pentru acest mod de colaborare este mare, deoarece ei capătă experiență pentru un loc de muncă viitor”, ne-a spus Ioana Babău, reprezentant angajator Assist Software, în timp ce Natalia Sadoveac, reprezentant al firmei Egger, a completat: ”Sunt tineri care vor să facă mentenanță pe parte electrică sau mecanică. Alții au revenit, după ce au făcut la Egger stagiul de practică anul trecut. Există o convenție între facultăți ale USV și compania noastră și suntem interesați de absolvenți de la Suceava, de aceea suntem prezenți la aceste târguri de la USV.”