S-a prelungit termenul de înscriere la Concursul Național de Poezie Religioasă Tânără „Light of life”, ediția I

Până pe 14 mai 2023

Organizatorii Concursului Național de Poezie Religioasă Tânără „Light of Life”, ediția I, au anunțat prelungirea cu 10 zile, până duminică, 14 mai 2023, a termenului pentru primirea textelor. Creațiile cu tematică religioasă se pot trimite la adresa de e-mail: concurs.lightoflife@gmail.com. Calendarul de desfășurare a primei ediții a Concursului Național de Poezie Religioasă Tânără „Light of Life”: 01.02.2023 - 14.05.2023 - Înscrierea concurenților, primirea lucrărilor; 15.05.2023 - 19.05.2023 - Evaluarea lucrărilor, centralizarea rezultatelor; 20.05.2023 - Anunțarea câștigătorilor; 24.05.2023 - 25.05.2023 - Festivitatea de premiere. Concursul este organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților – Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Suceava, Fundația „In Memoriam” Suceava și Casa de Poezie „Light of ink” Suceava.

Pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română, indiferent de etnie, sex sau religie, care nu au depășit vârsta de 26 de ani și nu au publicat un volum individual de poezie. Fiecare concurent va trimite cinci poezii care vor purta același motto, ales de autor, fără alte indicii privind identitatea autorului și Fișa de participare la adresa de e-mail: concurs.lightoflife@gmail.com.

Juriul va fi format din șase membri: Adrian Alui Gheorghe, poet, publicist, editor – președinte; Ioan Pintea, preot, poet, publicist – membru; Moni Stănilă, poetă, jurnalistă, promotoare culturală – membră; Emil Munteanu, profesor, publicist, editor – membru; Vlad Sibechi, profesor, critic literar, promotor cultural – membru; Gheorghe Cîrstian, profesor, promotor cultural, inițiatorul proiectului – secretar.

Premii

Juriul va stabili, pe baza unui punctaj, câștigătorii premiilor: Marele Premiu „Light of life” - în valoare de 1.500 de lei; Premiul I – în valoare de 1.000 de lei; Premiul al II-lea – în valoare de 750 de lei; Premiul al III-lea – în valoare de 500 de lei; Premiul special „Ieromonah Nectarie Chiriță” – în valoare de 750 de lei; Premiul special pentru un autor din Bucovina – în valoare de 500 de lei.

Relații suplimentare se pot obține de la prof. Gheorghe Cîrstian, secretar (telefon: 0744 611 757, e-mail: gheorghe.cirstian@gmail.com).

Competiția încurajează originalitatea creațiilor literare

„Rostul concursului este acela de a încuraja poezia cu tematică religioasă în sincronie cu extraordinara poezie contemporană: ieșirea dintr-o anume rutină a unor astfel de texte, și ca stilistică, dar și ca viziune. Nu tipul de versificație (vers clasic versus vers liber) e problema unor astfel de texte, ci o anumită lentoare în a valorifica bogăția de sensuri pe care lumea și viața și limbajul de astăzi o înfățișează celor care scriu”, a precizat prof. Gheorghe Cîrstian, secretarul juriului.

Concursul este inițiat și spre amintirea Ieromonahului Nectarie Chiriță, fost Egumen al Schitului Cărbuna (Vânători - Neamț), versificator și cântăreț bisericesc, mutat la cele veșnice la doar 26 de ani.

Competiția încurajează originalitatea creațiilor literare, diversitatea stilistică și de viziune, în sincronie cu formele moderne și contemporane de creație poetică.

Parteneri în organizarea concursului: Primăria și Consiliul Local Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, Liceul Teoretic „Varlaam Mitropolitul” din Iași.