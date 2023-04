Proiect

Muzeul Memorial „Golgota Bucovinei” - „memorialul unei istorii răstignite” - va fi construit la Tișăuți, comuna Ipotești. Este un proiect ambițios, „un așezământ a cărui prezență este reclamată de istoria tragică a acestui ținut românesc, o construcție necesară și obligatorie pentru cunoașterea martiriului creștin al Bucovinei”, am aflat de la pr. prof. drd. Mircea Bejenar, parohul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului și Toți Sfinții Români” Tișăuți, comuna Ipoteşti, Protopopiatul Suceava 1.

Parohia din Tișăuți este beneficiarul proiectului, iar muzeul va fi construit în satul Tișăuți, str. Mărășești, nr. 12 A. Ordonatorul principal de credite este Parohia Tișăuți, prin preot paroh Mircea Bejenar, părintele fiind și cel care a îndrăznit să se gândească la construirea acestui muzeu; șef de proiect, arhitect Timotei Fecioru.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, inițiatorul proiectului, aduceurmătoarele argumente în realizareaacestui muzeu de la Tișăuți: „Proiectul pornește de la ideea că înspatele persecuțiilor stau mai întotdeauna ideologiile atee, anticlericale, forme ale idolatriei față de Stat. Din cauza proporțiilor represiunilor și a persecuțiilor, aceste ideologii și-au demonstrat chipul inuman, intolerant, violent, înspăimântător. În perspectiva aniversării centenarului Patriarhiei Romane și a 250 de ani de la ocupația austriacă a Bucovinei, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților inițiază un proiect, Golgota Bucovinei - Memorial al unei Istorii răstignite, pentru a recupera memoria mărturisitoare și martirică a Ortodoxiei românești în Bucovina și a o oferi ca pildă de jertfelnicie creatoare pentru generațiile actuale și viitoare, aflate constant sub teroarea istoriei, sub agresiunea diverselor ideologii seculariste și desacralizante, progresiste, atee, necreștine și chiar anticreștine. Creștinii și Biserica au documentat propovăduirea și trăirea mesajului evanghelic al lui Iisus Hristos, in decursul istoriei, cu <acte martirice>”.

Bucovina, sub teroarea istoriei

Inițiatorul proiectului vine și cu argumente istoricepentru a convinge autoritățile de necesitatea înființării acestui muzeu regional: „Între anii 1774-1775, cea mai mare parte a ținutului Sucevei, dar și Ținutul Cernăuților în întregime, au fost ocupate de habsburgi, în contextul celui de-al cincilea război ruso-austro-turc. Astfel începea acum un sfert de mileniu Golgota Bucovinei. Teritoriul natural al principatului Moldovei medievale, leagănul Moldovei, spațiul originar al descălecătorilor Dragoș Vodă și Bogdan Vodă, a fost transformat în provincia Bucovina a Imperiului Habsburgic. Momentul a marcat debutul prin care acest teritoriu s-a aflat constant sub teroarea istoriei, această răstignire a Bucovinei realizându-se prin conjugarea a trei ideologii imperialiste represive, față de identitatea românească: austriacă, țaristă și sovietică. Au fost desființate majoritatea mănăstirilor bucovinene, a fost înființat Fondul bisericesc greco-oriental, pe baza proprietăților mănăstirești voievodale, s-a mutat Episcopia de la Rădăuți la Cernăuți, Episcopie care devine Mitropolia Bucovinei, în 1873”.

De asemenea, ocupația austriacă a urmărit schimbarea compoziției etnice și spirituale a provinciei, spun istoricii. La baza înființării unui muzeu regional - Muzeul Memorial „Golgota Bucovinei” stau mărturie și „mii de refugiați bucovineni din teritoriul ocupat de sovietici, care au venit în județele Rădăuți și Suceava, împrejurări în care s-a săvârșit Katynul românesc, de la Fântâna Albă. Populația românească rămasă pe teritoriul sovietic a fost înglobată în mare parte în valurile de deportați români, în Gulagul siberian, în această nouă Golgotă a Bucovinei. Tabloul martiriului istoric al Bucovinei din veacurile trecute, care relevă proporții și dimensiuni rar întâlnite în istorie, trebuie prezentat distinct. Toate cruzimile săvârșite asupra populației din acest ținut istoric, indiferent de apartenența etnică, trebuie prezentate într-o geografie distinctă a martiriului unei zone istorice de o inegalabilă frumusețe și relevanță pentru istoria României”, a adăugat pr. Bejenar.

În proiectul înaintat autorităților, Parlamentului României, pentru a fi aprobat, se mai spune că persecuțiile anticreștine, confruntate cu o puternică rezistență și mărturisire din partea populației, cu mii de victime confirmate documentar, cu rezistența armată în Munții Bucovinei, cu rezistența țărănimii la colectivizarea forțată, cu Golgota Bisericii bucovinene prin desființarea Mitropoliei Bucovinei și a Facultății de Teologie de la Suceava (fostă Cernăuți), cu confiscarea Fondului Bisericesc, cu persecutarea monahismului, a clerului ortodox, dar și a culturii și civilizației creștine, sunt tot atâtea pagini care își vor găsi relevanța în cadrul Muzeului Memorial „Golgota Bucovinei”.

Ce cuprinde „Golgota Bucovinei”

Muzeul Memorial „Golgota Bucovinei” va marca Centenarul Patriarhiei Române, 85 de ani de la ocupația ilegală și represiunea sovietică asupra nordului Bucovinei, precum și250 de ani de la ocupația austriacă a Bucovinei (1775-2025). Instituția are ca scop colectarea, studierea, colecționarea, conservarea, etalarea și punerea în valoare a pieselor ce alcătuiesc patrimoniul Muzeului, precum și organizarea unor activități specifice, care să ilustreze și disemineze istoria celor 250 de ani de ocupație (de la cea austriacă, la cea sovietică) și rezistență românească în Bucovina.Patrimoniul Muzeului se constituie din colecții de piese și documente din patrimoniul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, precum și în colaborare cu alte instituții publice și administrative de pe teritoriul Bucovinei, din piese provenind din transferuri, donații și achiziții, conform legii.Organizarea și funcționarea Muzeului se desfășoară în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare, precum și cu regulamentul de ordine interioară, elaborate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților șiavizate de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor.

„Muzeul va realiza, în condițiile legii, un Monument-memorial în memoria victimelor rezistenței anticomuniste din Bucovina, spații expoziționale tematice, expoziții permanente și temporare, bibliotecă, cimitir simbolic, Paraclis și celule în circuit de vizitare , inspirate de la fosta închisoare Suceava, punct de informare al muzeului, platforme de educație online, va organiza conferințe, va publica volume, broșuri, pliante și articole de promovare pe site-ul propriu și al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților”, ne-a mai spus pr. prof. drd. Mircea Bejenar, parohul bisericii din Tișăuți.

Consiliul științific al proiectului, deschis spre actualizare și completare, este format din Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților; Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru; prof. univ. dr. Anatol Petrencu - Chișinău; dr. în istorie Vitalie Văratic; Petru Grior, istoric - Cernăuți; preot prof. drd. Mircea Bejenar, artistul plastic Radu Bercea, fost deținut politic anticomunist.

Muzeu Memorial cu adresabilitate în special către tineri

Am aflat de la echipa de implementare a proiectului că Muzeul Memorial de la Tișăuți va fi o clădire polivalentă care se adresează în special tinerilor. Se dorește crearea unui spațiu care să fie o interfață de comunicare între Biserica Ortodoxă Română și acel segment țintă la care aceasta nu a putut ajunge în totalitate prin mijloacele tradiționale de comunicare. Astfel, muzeul nu este doar un spațiu de expunere, ci reprezintă un motiv de dialog, într-o manieră ușor nonconformistă, pentru a răspunde întrebărilor existențiale pe care toți le avem la un moment dat. Pentru aceasta, clădirea va cuprinde atât un spațiu muzeistic, cu foaier și sală multifuncțională, precum și o pleiadă de spații expoziționale, cât și o sală de mese cu oficiu, unde se va putea servi masa.

În sălile expoziționale se vor putea desfășura activități educaționale pentru copii de toate vârstele, clădirea fiind echipată cu facilitățile necesare în acest sens (birouri, grupuri sanitare). Totodată, clădirea face posibilă și cazarea vizitatorilor, pentru diferite workshopuri, congrese sau evenimente. Construcția este prevăzută și cu o capelă, un spațiu de rugăciune atât de necesar pentru oricine va ajunge să viziteze Muzeul Memorial „Golgota Bucovinei” de la Tișăuți.