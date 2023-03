În autobuz

Interesul companiilor de transport persoane din România pentru a efectua curse regulate spre și dinspre Cernăuți a explodat pur și simplu în ultima perioadă. În acest moment, din autogara Suceava, situată pe strada Traian Vuia, există trei curse regulate, pentru prima oară în istorie. Una pleacă spre Cernăuți la ora 9.00 și este operată de firma suceveană Tarsin, iar celelalte două, care sunt deservite de operatori ucraineni, au plecări la orele 12.00, respectiv 13.00. Iar asta nu este tot, pentru că și alte firme din țară intenționează să deschidă trasee spre Cernăuți.

Potrivit lui Ion Blanaru, administratorul SC Transporturi Auto SA Invest Imobiliare, firmă care deține și gestionează activitatea din Autogara Suceava, cel puțin alte 6 firme din țară și-au exprimat intenția de a deschide astfel de trasee. ”Sunt firme din Bacău, Iași sau Cluj care ne-au solicitat acordul de principiu pentru a intra în autogara noastră în vederea bunei derulări a curselor spre și dinspre Cernăuți. Acest trend în creștere pentru traseul amintit au început în urmă cu aproximativ jumătate de an și bănuiesc că are legătură cu numărul mare de refugiați ucraineni care sunt acum pe teritoriul României. Până recent, din autogara noastră niciodată nu au fost mai mult de două curse zilnice, dar uite că acum am ajuns deja la trei”, a arătat Ion Blanaru.