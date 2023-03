Arabesque, cel mai mare distribuitor de materiale și finisaje pentru construcții a inaugurat la Suceava o nouă platformă logistică, cu o suprafață totală de 46.900 mp.

Investiția companiei se ridică la 25 de milioane de euro, iar noua locație este cea mai mare din cele 26 de centre comerciale ale companiei. Platforma include un depozit Arabesque și un magazin MATHAUS, cu o suprafață construită totală de aproximativ 22.000 mp.

Depozitul Arabesque și magazinul Mathaus sunt situate pe strada Traian Vuia nr. 17 și au pe stoc peste 46.000 de produse. Atât companiile de construcții, producătorii de mobila și firmele care dezvoltă proiecte de construcții sau renovări cât și clienții finali au acces la cea mai variată gamă de materiale pentru construcții, renovări și reparații, pornind de la oțel beton, structuri metalice și zidărie, profile și țevi metalice, plăci din lemn, sisteme complete pentru acoperișuri, compartimentări de gips carton, plăci tehnice și tavane casetate, termoizolații, mortare, gleturi, adezivi, sape, vopsea și tencuieli. Sunt 46.000 de produse și materiale care se referă strict la domeniul construcțiilor și renovărilor, gata pentru a fi livrate cu flota proprie Arabesque, in 24/48 ore.

La evenimentul de lansare al noii platforme a participat Ion Lungu, primarul orașului Suceava. Acesta a evidențiat impactul investiției Arabesque asupra economiei locale, prin crearea a 200 de noi locuri de muncă.

Un milion de tone de mărfuri transportate în 2022

Companie specializată în distribuția de materiale de construcții și finisaje, Arabesque a livrat direct pe santier în 2022, potrivit statisticilor interne, un milion de tone de mărfuri, iar camioanele sale au rulat peste 23 de milioane de kilometri.

Aflată într-o continuă dezvoltare, compania este prezentă în 4 țări, având în prezent 36 de centre comerciale la nivel regional cu o suprafață totală de peste 747.000 mp de platforme de lucru, spații logistice deservite de o echipa de aproximativ3500 de angajați, dintre care 2900 în România. Timp de 29 de ani, compania românească condusă de omul de afaceri Cezar Rapotan a devenit un furnizor de încredere pentru 15.000 de clienți, atingând în anul 2022 o cifră de afaceri de 525.000.000 euro.

Anual, Arabesque investește 30 de milioane de euro în in platforme logistice, in utilaje si IT.

“O preocupare constantă în ultimii ani pentru noi a fost capitolul digitalizare. Avem în acest moment un sistem IT performant care ne asigura o conectivitate în timp real atât a tabletelor agenților la date tehnice, stocuri și comenzi dar și a flotei monitorizate GPS prin care putem oferi informații clienților noștri referitoare la poziția camionului, timpul de livrare, timpii de încărcare. Totodată achiziționăm stivuitoare de nouă generație care permit lucrul în coridoare înguste având în vedere creșterea vitezei de livrare, indicator logistic de mare importantă pentru noi. Clienții noștri vor deveni cu atât mai competitivi cu cât noi devenim mai eficienți în livrarea produselor necesare, acesta reprezentând pentru noi conceptul de parteneriat. Un alt aspect pe care-l avem permanent în vedere se referă la creșterea eficientii energetice, un punct deosebit de important țînând cont de faptul că se suprapune parțial și cu problemele de mediu. Avem deschise la nivel național mai multe programe de reînnoire a parcului de stivuitoare, trecerea de la motoarele clasice la motoare electrice nepoluante, amplasarea de panouri voltaice pe acoperișurile halelor noastre.” a declarat Sorin Ștefan, director general operațional Arabesque.

Noul magazin Mathaus Suceava vine la rândul său, pe lângă gama variată de materiale, cu un nou concept îndreptat către clienți. Aceștia pot consulta portofoliul și stocurile din magazin și printr-un format digital cu ajutorul infochioșcurilor poziționate în toate raioanele magazinului.

Contact Media

Cătălina Călugărici

catalina@creative-communication.ro

0736 420 126