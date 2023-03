Expoziția „The Best of 2022” la Galeria de arta Zamca

„The Best of 2022”

Galeria de Artă Zamca a devenit recent un spațiu plin de culoare, de frumos, de emoție, de bucurie după ce 14 artiști din Clubul Fotografilor Suceveni au expus 28 de lucrări apreciate de public. A devenit o tradiție ca artiști din Clubul Fotografilor Suceveni să vină în fața publicului, așa cum s-a petrecut pe 16 martie, cu câte o expoziție care ilustrează, în retrospectivă, cele mai speciale amintiri din anul trecut, sub titlul sugestiv „The Best of 2022”.

Lucrările pot fi admirate de suceveni și nu numai la Galeria de Artă Zamca (str. Zamcei, nr. 17, în spate la LIDL Mărășești), unde intrarea este gratuită, până la finalul lunii martie, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-17:00. Organizatorii evenimentului cultural, Institutul Bucovina – Galeria de Artă Zamca și Clubul Fotografilor Suceveni, invită iubitorii de artă să descopere fotografia „pășind pe un culoar al creației care anulează efemeritatea timpului, sub tematica <The Best of 2022>. Momentele trec, dar emoțiile, trăirile, oamenii și locurile rămân veșnic aproape de sufletul nostru”. Dacă una dintre lucrări vă inspiră, puteți să o cumpărați, spun expozanții.

La vernisaj, artiștii fotografi suceveni au prezentat povestea anului 2022 prin prisma propriilor viziuni și lentile. Și-au prezentat „fotografiile - poveste”, cele mai speciale etape din transformarea firească a naturii, dar și din viețile fiecăruia,cu emoții, cu trăiri, cu sentimente, artiștii suceveni Alexandru Handrache, Camelia Iordache, Cătălin Matei, Codrin Anton, care este și președintele Clubului Fotografilor Suceveni, Cosmin Bolohan, David Netedu, Ingrid Anastasiei, Ionuț Hrincescu, Lăcrămioara Pânzaru, Marian Munteanu, Mihai Fomin, Raul Koka, Remus Dăneasa și Valentin Ciobanu. Patru dintre fotografii care au expus sunt și membri ai Asociației Artiștilor Fotografi din România. Invitată la vernisaj să vorbească despre frânturile de magie surprinse de fotografi în anul trecut, în cele patru anotimpuri, criticul de artă drd. Delia-Ioana Leizeriuc, de la Direcția Județeană pentru Cultură Suceava, a spus: „Aceste lucrări nu constituie niște simple elemente agreabile de decor, ci rostul lor este unul cu mult mai complex și mai bogat, ele reprezentând un adevărat prilej de a retrăi viața, mereu în alte ipostaze. Prin intermediul acestora ne facilităm ieșirea spre universal, ele ajutându-ne să ieșim oarecum din zona noastră de confort și să evoluăm, deși pe moment nu ne dăm seama. Iar cu cât ideea din spatele lucrării transmisă prin intermediul artei este mai elevată și provoacă gândirea, cu atât artistul trebuie să depună un efort susținut, pentru a stimula simțurile privitorului, pentru a transforma ideea și a o face concomitent sensibilă, dar și concretă”.

La vernisaj au fost prezenți și fotograful Dimitrie Balint, unul dintre expozanții cu tradiție îndelungată la Galeria de Artă Zamca, curatorul Mihai Pânzaru-PIM, dar și președintele Asociației Institutul Bucovina, Petru-Vasile Gafiuc. „The Best of 2022” reprezintă cea de-a doua expoziție adusă de Clubul Fotografilor Suceveni la Galeria de Artă Zamca, prima fiind colecția de lucrări „Mozaic”, din primăvara anului 2021. Evenimentul este organizat sub egida: 2023 – Anul Cultural Ciprian Porumbescu.Pentru mai multe informații legate de expoziție, persoana de contact din partea galeriei este Ionuț Ruști, telefon 0230 524 128, e-mail: info@bucovinainstitute.org.