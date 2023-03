Meserie „ocolită”

Transportul public de persoane din Suceava este asigurat zi de zi de aproximativ 100 de șoferi de autobuz care lucrează în ture, de la 4.00 dimineața până aproape de miezul nopții, iar de două săptămâni și de o șoferiță.

Măriuța Spătaru este prima femeie șofer de autobuz angajată la TPL Suceava. Numele ei face parte acum din istoria transportului public de persoane din municipiul reședință de județ. Dar și din cea a transportului public de persoane din Torino, unul dintre cele mai mari orașe din Italia, cu o populație de 905.209 locuitori și 1.700.000 în zona metropolitană, unde a lucrat tot ca șofer de autobuz înainte de a reveni acasă.

Prezența ei pe traseele din Suceava nu a trecut neremarcată. Conduce bine, poate chiar mai bine ca alți șoferi de autobuz – o spun cei care au călătorit cu ea, dar și șoferi de la TPL care au urcat de curiozitate în autobuzul condus de ea, să o vadă cum se descurcă. Și au fost impresionați.

Modestă, Măriuța Spătaru spune că nu face nimic deosebit – își face treaba ca toți ceilalți, iar ceea ce face ea pot face multe alte femei.

„E o meserie potrivită și pentru femei, chiar nu îmi explic de ce nu au mai venit și altele până acum să se angajeze să conducă autobuzele”, spunea ea, mai ales că în Italia avea și alte colege la transportul public.

Este originară din Hănțești, unde și stă după ce a revenit din Italia, pentru a fi împreună cu familia sa. Condusul e o pasiune veche, transmisă din familie – spune ea, iar prima dată a condus tractorul, pe terenurile agricole din comuna natală.

Dar permisul auto l-a luat în Italia, unde a plecat în 2003, pe la 20 de ani.

Acolo a dat de permis pentru toate categoriile, iar o vreme a lucrat și în transportul de persoane cu dizabilități.

„În viață nu trebuie să te limitezi la primul lucru pe care îl faci, trebuie să încerci să tot crești. Așa am făcut și eu, după ce am luat permisul pentru transport public de călători am zis să încerc să și lucrez în domeniu”, spune Măriuța. Așa a ajuns la Bus Company Torino, o mare companie de transport public din Italia.

„Este o experiență foarte frumoasă, dar, ca în orice muncă, sunt avantaje și dezavantaje. Ești toată ziua în trafic, îți trebuie multă răbdare și gentilețe cu pasagerii – zilnic ești în contact cu oamenii, dar este o muncă curată, pe care o fac din pasiune”, spune Măriuța despre munca de șofer de autobuz.

Nu o sperie faptul că este destul de solicitantă, că trebuie să lucrezi și ziua, și noaptea, indiferent de anotimp, că ești în trafic opt ore sau chiar mai mult uneori, cu mici pauze, de câteva minute, la capetele de linie.

„Așa sunt toate transporturile locale – și în Italia, nu aveai timp decât câteva minute să îți tragi sufletul în capăt de linie”, spune ea.

Lucrează la TPL Suceava din 22 februarie – prima zi în care s-a angajat și i s-a făcut instructajul, de a doua zi fiind deja pe traseu.

„Sincer, nu eram decisă dacă să rămân sau nu. Dar am rămas, și având atestările de transport public de persoane am zis să încerc și aici, la TPL”.

Cum e să conducă în Suceava?

„E ...acasă! Orașul e mult mai mic față de Torino, linii mult mai puține, dar e super! Prima dată când am urcat la volan, pe autobuz, mi-au revenit toate amintirile și emoțiile din perioada când am lucrat ca șofer în Italia”, mărturisește Măriuța Spătaru. E conștientă că uneori poate avea de făcut față unor situații mai dificile - lucrezi cu oameni și orice se poate întâmpla.

Dar deocamdată e bucuroasă că lucrează aici. Și colegii ei sunt bucuroși – e prima femeie șofer din transportul public local de după Revoluție.

„Pe vremuri, în urmă cu vreo 35 de ani, când transportul public din Suceava se făcea cu troleibuze articulate, a mai fost o femeie șofer”, își amintesc cei care lucrează în acest domeniu de o viață de om.

Acum, pe lângă taxatoare, controloare și alte servicii pentru care sunt angajate la TPL Suceava 54 de femei, există și una care e șofer de autobuz.