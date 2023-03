Părerea lui Dan

Din școala primară suntem învățați că destinul României a fost crud datorită amplasării teritoriale între marele imperii: rus, otoman și austro-ungar. Nu se spune direct, dar se sugerează că suntem mai defavorizați decât oricine în Europa! Și totuși am rămas ”o insulă de latinitate într-un ocean slav”. Efectele asupra țării și locuitorilor săi s-au resimți de la începuturi până la zilele noastre și continuă, deși s-au schimbat cei ce nu ne vor ”binele”.

Am fost o pavăză a creștinătății împotriva Imperiului Otoman în expansiune! Dar și împotriva panslavismului care dorea să ne anexeze ca ”o punte” între Balcani și ”verii lor” ce utilizează alfabetul chirilic. Poziția de barieră antiimperială nu a fost permanentă, iar eroii neamului trebuie cinstiți permanent! Dar și alte popoare s-au confruntat cu pericole similare: bulgari, sârbi, albanezi, poloni, croații etc.

Cuceritorii s-au comportat ca niște siniștrii jefuitori, furând din Țările Române de la aur, grâne, animale până la copii pentru a-i încorpora. În plus am plătit tribut, haraci, peșcheș sau despăgubiri de război în epoca modernă. Ne-au furat tezaurul, ne-au impus sov-romurile, pentru un jaf organizat de fratele cel mare de la Răsărit. Toate țările învinse (cucerite) au primit același tratament, unele dispărând din istorie pe perioade lungi (Polonia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Serbia, Țările Baltice etc.). Nici sub acest aspect nu suntem unici. Avem un specific național, respectiv nu fost șterși de pe hartă, ci am devenit o pseudo-provincie a marilor puteri.

Am fost și mai suntem văzuți ca furnizori de materie primă, forță de muncă ieftină și ne complacem în situația de ”semicolonie” pentru că, nu-i așa: ”capul plecat, sabia nu-l taie”! Doar paște! Cred că sub acest aspect ne cam deosebim de ”ceilalți colegi de suferință” ce au înfruntat și înfruntă destinul mai vertical. Năvălirea modernă a ”hoardelor capitaliste” se face acum cu avioane, autoturisme și laptopuri, iar ”prada” le oferim și plecăm în ”robie” de bună voie.

Dacă situarea pe hartă este destinul nostru, modul în care ne ”jucăm cărțile” la nivel european și mondial este rezultatul cetățenilor! Al tuturor, inclusiv al celor care nu votează! Pentru că votul lor desemnează echipele ce conduc permanent evoluția acestei țări! Napoleon Bonaparte spunea că e preferabilă o oaste de oi conduse de un leu, decât o oaste de lei conduse de o oaie! Noi foarte rar am avut lei la conducere, iar atunci când i-am avut am cucerit respectul internațional și am construit România Mare. Acum avem conducători de un leu și cincisprezece bani! Cel mult!!

Cine ar trebui să ”joace cărțile” națiunii pe plan intern și extern? Țara are resurse umane, dar ”politica de cadre” la nivelul partidelor seamănă izbitor cu cea a PCR, ce punea accentul pe loialitate și supunere necondiționată.

Mi-aș dori să votăm sau să fie numiți cei care au dovedit excelență în educație, diplomație, administrație etc. Nu fiți sceptici! Ei există! Performează pe alte meleaguri excelent! De ce politicul îi ignoră sau îi respinge? Complex de inferioritate ori invidie nătângă? Cred că ambele! Nici mass-media nu-i promovează pe cei mai buni. Alți au absolvenți de Harvard ”la vârf” (Moldova, Bulgaria). Noi un dulap și un rastel.

Legat de cele de mai sus! Maia Sadu a fost invitată la Forumul Economic de la Davos, alături de ”crema” planetei! Herr Klaus nu a fost invitat nici la reuniunea Cultivatorilor de Trandafir, deși a demonstrat că-i plac.

P.S. La Muzeu și la Hala de Carnea este închis luni. Nu-i singura coincidență! În ambele locații cetățenii admiră exponatele. Doar admiră!!

Dan Strutinschi