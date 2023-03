Apple și-a schimbat ușor strategia pentru iPhone. Mini a murit, iPhone 14 Plus s-a născut, iar iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max sunt vedetele clare în comparație cu iPhone 14 și 14 Plus, care privesc de pe margine. Anul acesta există mai multe diferențe decât oricând între modele, iar noi am vrut să le comparăm pentru ca tu să știi pe care să îl cumperi.

Cel mare sau cel mic, cel Pro sau cel standard. Ți-am dat deja spoilerul că anul acesta e mai ușor să alegi, dar răspunsul la ce iPhone să cumperi s-ar putea să nu fie cel pe care îl sperăm. Haideți să aruncăm o privire asupra scenariului actual.

Asemănările dintre cele patru modele sunt reduse la minimum, deși există încă unele similitudini între membrii familiei iPhone 14. Toate, fie că vorbim despre iPhone 14 sau iPhone 14 Pro Max, au ecrane OLED cu tehnologie retina XDR, suport HDR10 și o rezoluție puțin peste Full HD. De asemenea, au în comun conectivitatea 5G, Face ID de ultimă generație, rezistența la apă IP68 și toate au o versiune de bază cu 128 GB de stocare internă.

De asemenea, au în comun aceeași versiune a sistemului de operare, ca toate iPhone-urile destul de recente. Vin cu iOS 16 și practic cu aceleași funcții, cu excepția unor limitări, cum ar fi Dynamic Island și integrarea acestuia în sistem. În afară de asemănările în ceea ce privește designul, software-ul și unii senzori de cameră, anul acesta există diferențe majore între modelele Pro și modelele de bază.

De asemenea, nu există nicio diferență în ceea ce privește rezoluția camerei spate ultraangulare, care rămâne la 12 megapixeli. Același lucru este valabil și pentru camera frontală. Elemente precum amplasarea difuzoarelor, butoanele de volum și de alimentare și porturile de conectare rămân, de asemenea, neschimbate. În rest, există destul de multe diferențe în acest an, atât în ceea ce privește designul, cât și hardware-ul.

Una dintre cele mai atractive caracteristici noi ale iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max a fost sosirea Dynamic Island. Un element care a dat o nouă turnură conceptului de gaură de cameră și pe care Android s-a grăbit să îl copieze. Această funcție este disponibilă doar pe cele mai performante versiuni ale noului telefon Apple, astfel că iPhone 14 și iPhone 14 Max au rămas fără acest nou element. Dar se pare că următoarea generație îl va include.

Cei de la PhoneArena au publicat un raport realizat de Mark Gurman, un jurnalist specializat în tot ceea ce ține de Apple, care tocmai a făcut o nouă predicție: toate versiunile iPhone 15 vor avea Dynamic Island.

O mișcare foarte logică din partea companiei.

Știm că Apple este specializată în a-și lansa noile produse în picături. În acest fel, menține hype-ul și diferențierea între cei care cumpără o versiune Pro și una tradițională.

Însă, odată cu sosirea iPhone 15, toate versiunile vor oferi Dynamic Island, care a fost atât de populară în rândul publicului, deși inițial a fost nevoie de o perioadă de acomodare. Și nu va fi singura îmbunătățire pe care o va avea următoarea generație de telefoane de la producătorul mărului mușcat.

Potrivit lui Mark Gurman, toate versiunile de iPhone 15 vor avea o cameră de 48 de megapixeli de înaltă rezoluție, o altă caracteristică care a debutat pe iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max și care va fi o caracteristică universală.

Aceasta este o veste excelentă, deoarece versiunile tradiționale ale iPhone-ului au rămas prea mult în urmă la capitolul fotografiere și nu mai erau la fel de bune ca înainte. Așadar, indiferent de iPhone 15 pe care doriți să îl cumpărați, puteți fi siguri că va avea o cameră foto cu toate funcțiile.

iPhone 15 va fi mai scump

Dar ne temem că nu sunt numai vești bune. Se pare că iPhone 15 va avea o cameră mai bună și Dynamic Island pe care am văzut-o la predecesorul său, iPhone 14 Pro, dar ne temem că acest lucru va duce la o creștere a prețului.

Sau cel puțin așa reiese dintr-un raport publicat de Gizmochina, potrivit căruia iPhone 15 va fi mai scump decât predecesorul său. Iar motivul este cât se poate de simplu: prin încorporarea unor componente de nouă generație, costul de fabricație al iPhone 15 și iPhone 15 Ultra este mai mare, ceea ce îl face mai scump. Va trebui să așteptăm până în septembrie, când Apple va prezenta iPhone 15, pentru a vedea ce surprize ne va face, dar totul indică faptul că va fi mai bun, dar și mai scump.

De la iPhone 14 și până la iPhone 14 Pro Max, dacă nu vreți să așteptați pentru următorul model, cu siguranță toate sunt o alegere foarte bună. Dacă vreți să așteptați și sunteți dispus să plătiți mai mult pentru următorul model, cu siguranță iPhone 15 va fi cel puțin la fel de bun.