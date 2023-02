Condamnat definitiv

Un tânăr în vârstă de 27 de ani, din Putna, a fost condus de polițiști, luni seară, sub escortă, în Penitenciarul Botoșani, după ce a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Suceava la o pedeapsă de 1 an și 7 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului.

Alexandru Bobu a provocat un accident mortal pe fondul vitezei excesive, dar probabil că nu ar fi ajuns la pușcărie dacă nu era și băut la volan. Fiind vorba de ucidere din culpă cu circumstanța agravantă a consumului de alcool, judecătorii au aplicat pedeapsa în regim privativ de libertate.

De precizat că la prima instanță - Judecătoria Rădăuți, tânărul primise o pedeapsă ușor mai mare, respectiv 2 ani și o lună de închisoare.

Judecătorii de la Curtea de Apel Suceava au admis apelul inculpatului, reducând ușor pedeapsa, dar au menținut regimul privativ de libertate.

Accidentul fatal pentru un tânăr în vârstă de 29 de ani, din Putna, pasager în mașina condusă de inculpat, s-a petrecut în noiembrie 2019.

Accidentul s-a produs pe un sector de şosea în linie dreaptă, la circa 500 de metri de intrarea în localitate dinspre Gura Putnei.

În timp ce se afla la volanul unui autoturism VW Golf, tânărul de 24 de ani de atunci a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a pătruns pe sensul opus de mers, a revenit apoi pe sensul său, după care mașina a părăsit partea carosabilă, a intrat în coliziune cu un stâlp de susţinere a reţelei electrice, apoi cu un gard din plasă sudată şi în cele din urmă cu gardul metalic al unui imobil. Autoturismul s-a oprit în curtea imobilului respectiv după ce a acroşat şi fântâna gospodăriei. Impactul a fost foarte puternic, astfel încât motorul autoturismului a fost smuls de pe tampoanele maşinii. Martorii au povestit că imediat după producerea impactului, un alt autoturism a trecut pe drum în mare viteză, existând suspiciunea unei curse de urmărire.

Echipajele medicale care au intervenit la fața locului au găsit doi răniți grav, respectiv șoferul și un pasager. Acesta din urmă, în vârstă de 29 de ani, a fost găsit proiectat în afara mașinii, în stare de inconștiență, iar pentru el nu s-a mai putut face nimic. Șoferul era și el semiconștient, cu mai multe leziuni și a avut nevoie de spitalizare.

Tânărul de la volan a avut concentrația de 0,67 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, alcoolemia mare fiind confirmată ulterior și de probele de sânge.

Din păcate, am relatat un caz în care teribilismul a fost plătit scump, cu o viață pierdută și un tânăr care ajunge la pușcărie.