Chiar suntem liberi?

Părerea lui Dan

Simone de Beauvoir spunea (aproximativ) că libertatea înseamnă și să îți pese de libertatea celorlalți! Super spus și foarte actual! Mă revoltă opinia larg exprimată și total egoistă care ne îndeamnă să ignorăm oprimarea și manifestările unor regimuri autoritar-dictatoriale! Mai mult, se susține că popoarele (ruși, chinezi, africani etc.) sunt obișnuite și nu pot trăi normal decât sub amenințarea unor regimuri de forță!

În limbaj nesofisticat, libertatea rezidă în dreptul de a face/spune orice, exceptând acțiunile care încalcă legislația sau afectează viața celorlalți! Până unde „merge” libertatea individuală este un subiect ce poate fi discutat la nesfârșit! Esențial este ca libertatea să nu fie „cadoul” unor autorități mai liberale sau mai autoritare, pentru că vom ajunge să avem „democrație cu conducător”, cum susținea Mussolini că a instituit în Italia interbelică!

Democrație fără libertate este imposibil, invers la fel! Modul în care interacționează democrația și libertatea arată foarte clar gradul de maturitate și normalitate al unei societăți! În faza de început a procesului de democratizare (la noi și ACUM) am asistat și asistăm la manifestări ale libertății necontrolate și care afectează viața cetățenilor! Cei needucați înțeleg democrația ca un drept (libertatea) de a fi incult, grobian, agresiv, cu pretenții și fără urmă de bun-simț, sub sloganul că „e democrație și noi (adică ei) am murit pentru ea la Revoluție”! În acest moment ei fac cel mai mare deserviciu României, mai ales dacă au ajuns în funcții de decizie; situația e foarte des întâlnită la toate nivelurile, până în vârf!!

Un mare gânditor din secolul trecut arăta că democrația are un mare handicap că nu are (și nu poate avea!!) criterii de selecție a „cadrelor”! În statele cu regim autoritar – dictatorial este mai rău, pentru că „iubiții conducători” sunt eterni! Iar „valoarea” lor este scăzută, afectată în toate cazurile de paranoia puterii și credința că știu tot! Cei bătrâni, ca mine, poate își aduc aminte de versurile samizdat referitoare la „ilustrul conducător” și soția sa: „Fără carte, fără minte/ Ea savant, el președinte”. Voi fi înjurat de nostalgici!!

Pentru a corecta situația actuală, democrația și libertatea ne-au oferit o „armă” fantastică: votul! Dar această armă trebuie folosită conștient și după un antrenament în „poligonul democrației”! Regula de bază ar fi să-i votăm pe cei educați, care au „făcut ceva în viață” și care ne pot reprezenta demn „afară”! Scandalul cu admiterea în Schengen a demonstrat că am votat greșit, dar și că liderii de partid au anvergura unor președinți de colhoz! Ca în Belarus!!

Nu mai merge să avansăm „pas cu pas” spre democrație și libertate, că rămânem de căruță, după cum vedeți!

Revenind pe acasă, nu am multe de spus. Aș avea o sugestie sau o întrebare pentru aleșii locali. Nu credeți că dr. Andriu, arhitectul Porumbescu sau scriitorul N. Manea ar merita un nume de stradă? E drept că cei mai sus amintiți nu s-au ocupat de muzica populară, atât de dragă primarului!

Putiniștii recită toți aceeași poezie, la comanda unică pe România! Acum spun că victima (Ucraina) și călăul (Rusia) sunt la fel de vinovați! Ticăloșie!

DNA anchetează o tentativă de șpagă de 200 lei, prin care un demnitar neagreat de „sistem” a încercat să-l „lovească” pe polițistul de la circulație! Parcă DNA se ocupă de infracțiuni peste 100.000 €! Dar dacă acesta a fost ordinul pe unitate!

Dan Strutinschi

P.S. Nu doar Austria ne persecută! Și Franța care și-a trimis jandarmii să confiște de la români un porc ce urma să fie tăiat și pregătit tradițional! De ce nu ia poziție Rareș Bogdan? Poate aici ar avea succes!