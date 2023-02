La Bruxelles

Alexandru Cojocari, un tânăr de 22 de ani, masterand al Facultății de Economie, Administrație și Afaceri a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), a fost recrutat de una dintre cele mai importante instituții europene, Parlamentul European de la Bruxelles.

Din luna noiembrie a anului trecut, tânărul este ofițer financiar în cadrul Directoratului general pentru finanțe, post pe care l-a obținut în urma unui proces de selecție riguros.

Tot anul trecut, timp de cinci luni de zile, a fost stagiar în cadrul aceluiași directorat, o experiență intensă, provocatoare, care l-a determinat să rămână la Bruxelles.

Stagiar, apoi angajat

Alexandru Cojocari este din Republica Moldova, orașul Drochia, iar din 2018 studiază la Universitatea din Suceava, la programul de master Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă.

„La începutul anului trecut, am văzut o postare pe Facebook a decanului facultății, Carmen Năstase, care promova stagiile de practică în cadrul instituțiilor europene. Mi-am spus că trebuie să încerc, nu pot rata această ocazie. Am trimis o scrisoare de intenție, un CV, iar ulterior am fost contactat pentru interviu. Am început stagiul în martie 2022 și de atunci activez în cadrul Parlamentului European”, mărturisește tânărul.

Ca stagiar, și-a desfășurat activitatea timp de cinci luni de zile în cadrul Directoratului General pentru Finanțe, Unitatea de asistență parlamentară și cheltuieli generale ale deputaților europeni.

A participat la formări profesionale, după primele luni reușind să se facă remarcat de către superiorii săi, fapt ce i-a adus o propunere de a rămâne în Parlamentul European și de a aplica pentru un job.

„În timpul stagiului am fost ofițer financiar care se ocupă de consilierea, asistența și controlul financiar al eurodeputaților.

Să lucrezi într-una dintre cele mai importante instituții europene, să colaborezi cu europarlamentarii și asistenții lor, oameni pe care îi vedeam cândva la televizor, a fost foarte plăcut și inedit. Am învățat foarte multe în acea perioadă, am evoluat, am avut o activitate intensă, iar spre final am avut o serie de atribuții cu o importanță crescută, cu o responsabilitate destul de mare, lucru care mi-a adus invitația de a candida pentru un job în cadrul Parlamentului European”, povestește Alexandru.

„Am colegi de birou din Italia, Spania, Belgia, Franța, Bulgaria, sunt cel mai tânăr din unitatea mea”

După finalizarea stagiului de practică a trecut printr-un nou proces de selecție, interviuri și întâlniri, pentru un nou job în Parlament, răspunsul favorabil venind în luna octombrie.

A fost recrutat tot în Directoratul General pentru finanțe, în unitatea care se ocupă de cheltuielile de călătorie ale deputaților europeni, de gestionarea bugetului și a rambursărilor, autorizări, control financiar, audit, asistență și consiliere (Directorate General for Finance, Members' Travel, Subsistence Expenses Unit).

„Lucrez full time, iar în paralel îmi fac și studiile de master. Este un job interesant, invocă un grad de responsabilitate ridicat, ne străduim să fim corecți și transparenți, nu este loc de greșeală sau de decizii ezitante. Am colegi de birou din Italia, Spania, Belgia, Franța, Bulgaria, cred că sunt cel mai tânăr din unitatea mea, și ei au fost surprinși de vârsta mea. Lucrez de la birou, deși am libertatea de a lucra remote, dar cred că sunt mai eficient așa”, a menționat Alexandru.

Cât privește perspectivele carierei sale, tânărul își dorește să-și continue activitatea în cadrul instituțiilor europene.

„Mă bucur că mă aflu aici, că am parte de un job atât de interesant.

Le mulțumesc profesorilor mei de la USV, în special doamnei decan Carmen Năstase, care m-au susținut constant și care mi-au oferit cunoștințele necesare care m-au ajutat să mă descurc cu brio aici.

De asemenea, mulțumesc întregii mele familii, in special soției Marina pentru încurajarea continuă și suportul necondiționat”, conchide tânărul.