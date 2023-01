Chiar și amenințarea cu pene de curent ar putea să vă facă să căutați o plasă de siguranță, mai ales dacă pierderea energiei electrice va reprezenta un risc mai mare pentru dumneavoastră decât pentru majoritatea oamenilor.

Fie că aveți nevoie de un frigider care să funcționeze pentru a păstra medicamentele la rece sau pur și simplu nu doriți să vă confruntați cu întreruperea, ați putea apela la generatoare de curent ieftine (sau la o baterie de rezervă) pentru a trece peste o pană de curent.

Generatoarele nu sunt o soluție universală, așa că veți dori să aveți o înțelegere clară a nevoilor dvs. și a caracteristicilor unui generator care se potrivesc cel mai bine acestora. Mai jos avem întrebările și răspunsurile importante pe care veți dori să le luați în considerare, precum și o prezentare generală a considerentelor de siguranță.

Ce este un generator de curent?

Un generator de curent este un aparat care poate furniza energie electrică pentru casa dvs., pentru afacerea dvs. sau atunci când sunteți în deplasare. În ciuda a ceea ce sugerează numele, aceste generatoare de curent ieftine nu creează de fapt electricitate. În schimb, ele iau o altă formă de energie și o convertesc în electricitate.

Generatoarele pot fi folosite pentru a furniza energie de rezervă pentru casa sau afacerea dvs. atunci când există o întrerupere din cauza vremii nefavorabile, a liniilor electrice căzute sau a altor pericole. De asemenea, pot fi folosite pentru a furniza energie electrică în deplasare, cum ar fi atunci când mergeți cu cortul sau călătoriți cu o rulotă.

Înainte de a alege generatoare de curent ieftine, este important să înțelegeți considerentele de siguranță implicate. Ca orice lucru care produce gaze de eșapament, generatoarele pot duce la otrăvirea cu monoxid de carbon dacă nu sunteți atent.

Nu folosiți niciodată generatorul în spații închise, deoarece acesta produce gaze de eșapament, la fel ca și mașina dumneavoastră sau uneltele electrice, și acest lucru nu este bun pentru nimeni din cauza otrăvirii cu CO. Chiar și așa, recomandăm un detector de CO portabil pentru a fi siguri că gazele de eșapament nu ajung în spațiile de locuit. Detectoarele de CO portabile pot fi achiziționate cu ușurință online pentru o utilizare puțin frecventă, dar vă recomand oricum să instalați detectoare de CO în casă, așa că plasați o unitate de perete lângă garaj pe tot parcursul anului.

Când vine vorba de alegerea unor generatoare de curent ieftine, va trebui mai întâi să restrângeți tipul de generator pe care îl doriți. Principalele tipuri sunt generatoarele portabile, generatoarele cu invertor și generatoarele de rezervă.

Generator portabil

Un generator portabil, după cum sugerează și numele, este unul care este ușor de transportat. Aceste generatoare au adesea roți, ceea ce le face ușor de mutat pentru a furniza energie electrică oriunde. Chiar și modelele mai mici de generatoare de curentieftine pot fi ținute în mână mai degrabă decât pe roți, ceea ce le face și mai mobile. Generatoarele portabile funcționează, de obicei, pe benzină și tind să fie mai accesibile decât generatoarele de rezervă.

Generator cu invertor

Un generator cu invertor este similar cu un generator portabil, în sensul că este mai mic și mai ușor de transportat. Dar generatoarele cu invertor tind să fie chiar mai ușoare decât un generator portabil standard. De asemenea, acestea sunt mai silențioase, ceea ce le poate face potrivite pentru o gamă mai largă de activități, inclusiv camping și alte activități.

Generatoarele cu invertor și generatoarele portabile standard diferă în ceea ce privește tipul de electricitate pe care îl produc, cantitatea de energie pe care o pot genera, portabilitatea lor, nivelul de zgomot și prețul lor. Generatoarele cu invertor tind să fie mai scumpe și să producă mai puțină energie, dar sunt mai portabile, mai silențioase și produc mai puține emisii.

Generator de rezervă

Un generator de rezervă este o soluție mai permanentă decât un generator portabil. Este mai mare și considerabil mai scump. În loc să fie ușor de transportat, este instalat permanent la casa sau la afacerea dumneavoastră. Atunci când vi se întrerupe curentul, generatorul de rezervă se pornește automat pentru a continua să furnizeze energie. În loc de benzină, generatoarele de rezervă sunt adesea alimentate cu propan și pot fi, de asemenea, alimentate cu gaz natural.