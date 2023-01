Mi-am luat timp să studiez tabloul masculin și-n dungă, concluzia la care am ajuns fiind și cea pe care o putea spune oricine încă de la început: totul se învârte în jurul lui Djokovic! Dar, cumva, evaluarea e făcută ținând cont și de unele repere pe care calculele hârtiei nu ni le relevă la prima vedere. După tragerea la sorți, Gazeta a titrat că Nadal are parte de o tragere infernală, în timp ce Djokovic are traseu lejer. În ce-l privește pe Nadal, aș zice că nu exista parcurs ușor oricine și în orice ordine i-ar fi răsărit în cale, dar adevărul e că pentru turul 1 unul ca Draper e cam dur. Nu neapărat că se va întâmpla surpriza, probabil că spaniolul va găsi o cale, dar frăgezirea sa începe din start. În proiecția clasică a sferturilor, pe partea lui Djokovic îl avem pe Rublev, iar mai departe, în semifinală, ar fi câștigătorul dintre Ruud și Fritz. Practic, după caracteristicile acestor jucători, doar Fritz ar putea să constituie un oarecare pericol pentru sârb, dar rezonabil având în vedere faza înaltă în care se petrece. Să punem însă întrebările suplimentare: unde a fost repartizat Zverev? Păi este în sfertul lui Ruud, deși mai corect e să spunem că înainte îi iese în cale lui Fritz. Oricum, semifinala din partea de jos ar putea fi și Djokovic-Zverev, ceea ce sună cu totul altfel, să recunoaștem. Dar Nick Kyrgios? Hm, e obstacol în calea lui Rublev, asta dacă trece de... Rune! Deci, rețineți, putem avea un meci de tur 3 cu potențial de încăierare între australian și danez, iar dacă învingătorul duce momentul și în optimea cu Rublev, deja îi cam strică zenul lui Nole! Hai să-l mai menționăm aici și pe Careno-Busta, proiectat ca adversar în optimi pentru sârb. Deși victoria sa în finala mică de la Olimpiadă aș pune-o mai degrabă pe seama moralului prăbușit al lui Djokovic, încăpățânarea în joc a spaniolului poate fi un factor perturbator. Așadar, săptămâna a doua îi poate rezerva lui Djokovic o succesiune dincolo de numerotarea favoriților, care să-l deraieze puțin câte puțin.

În fine, jumătatea superioară de tablou aș zice că e monotonă, sferturile de pe hârtie fiind Nadal – Medvedev și Tsitsipas – Auger-Aliassime, cu eventuale veleități din partea lui Tiafoe, Hurkacz sau Sinner. Eu unul sper într-o semifinală Medvedev – Auger-Aliassime, singura care poate furniza un anti-Djokovic cu șanse în ultimul act.