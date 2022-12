Ediția a VI-a

În vremurile atât de complicate pe care le trăim, nu doar la scară națională, scepticismul și neîncrederea în viitorul culturii și artei în România devin tot mai prezente în atitudinea multora dintre concetățenii noștri. În contrast total cu această abordare pesimistă, în micul oraș Rădăuți din inima Bucovinei se întâmplă evenimente muzicale minunate, a căror perpetuare an de an pare a ține de miracol. De fapt ea se datorează unor oameni dăruiți nu doar cu un suflet mare și o minte luminată, ci și cu o conștiință a misiunii lor culturale, sociale, în ultimă instanță umane ieșită din comun, oameni care au înțeles că o flacără incandescentă nu arde decât dacă există atât scânteia declanșatoare cât și condițiile de întreținere a arderii ei. Potrivit comunicatului primit la redacție de la muzicologul, profesor Elena Andriescu, luna decembrie a debutat la Rădăuți cu patru seri muzicale de vis, în cadrul ediției a VI-a a unicului festival de pian la patru mâini din România, Klavier Art Duo, devenit tradiție prin implicarea totală a acelor oameni de care tocmai am amintit. Ei se numesc Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu (constituiți de mult în deja celebrul Duo pianistic), inițiatorii și principalii susținători ai acestui festival, precum și Ovidiu Foca, directorul Casei de Cultură din Rădăuți și directorul Festivalului.

„Regina balului”, ziua de 1 Decembrie, s-a bucurat de un Concert dedicat Zilei Naționale, cu program 100% românesc, susținut de Duo-ul pianistic Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu. Intitulat cu modestie „Imagini românești”, a fost de fapt un întreg univers, o consonanță de lumi felurite, paralele sau întretăiate, trecând prin toate vârstele( ale omului și ale Timpului), străbătute toate de acel filon pe care îl numim „românism”, un fel inconfundabil de a fi, de a simți, de a cânta, a râde sau a plânge, propriu doar poporului căruia îi aparținem. Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu au, nu doar un nivel pianistic excepțional, nu doar o știință a dozajului dinamic și a culorii absolut uimitoare, ci și ,mai ales, un grad de identificare cu ethos-ul muzicii interpretate care dă impresia că ei au compus acea muzică sau, cel puțin, că a fost compusă pentru ei. Firescul, dezinvoltura, simțul formei, al întregului, favorizând în același timp fiecare detaliu, te cuceresc instantaneu; muzica izvorăște din ei și trece direct în mintea și sufletul auditoriului. Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu sunt niște căutători ( și găsitori) de comori, ei descoperă continuu noi piese din literatura pentru patru mâini. În programul de la Rădăuți au interpretat două prime audiții (M. Jora și S. Drăgoi) și o primă audiție absolută (Scufița Roșie op.7 b de L. Comes). Au mai interpretat Rapsodia română nr. 1 de G. Enescu în transcripția lui Marius Sireteanu, piese de L. Klepper, F. Donceanu, A. Pașcanu, încheind cu fascinantele „Oltenisme” de M. Sireteanu. Ar fi meritat o sală arhiplină acest regal pianistic, scăldat în verdele de smarald al ținutei de scenă a Corinei Răducanu, armonizat cu verdele brazilor Bucovinei și, mai ales, cu multicolorele sunete revărsate din aurul mâinilor și sufletelor celor doi pianiști.

A doua seară a Festivalului a fost ca un Intermezzo, ca un Andante de Simfonie, în care au evoluat pe scena Casei de Cultură elevi ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, de la clasa prof. dr. Corina Răducanu, precum și a prof. Laura Pintileasa și Adriana Iftimiu. Vârsta lor diferită (de la 8 la 18 ani), programul care a cuprins muzică românească și universală la două și patru mâini, precum și nivelul promițător al majorității lor au constituit o discretă dar emoționantă ilustrare a ideii de pedagogie muzicală desfășurată cu pasiune, profesionalism și empatie. Excelent prilej pentru micii pianiști de a cânta în public, într-un cadru atât de primitor și sub o egidă atât de elevată. Ei sunt Ana Maria Tanasă, Petru Capră, Evelyne Popovici, Alexie Tablan Popescu, Daniel Gontaru, Cristina Jitaru, Abigail Tanase, Ștefan Constandache, Emanuela Gărgan, Denisa Cristinaru, Riccardo Tanase și Maria Hrițcu.

Actul 3 al regalului pianistic de la Rădăuți a fost o „Invitație la vals” în care a evoluat Duo-ul pianistic Daria Tudor și Florian Mitrea. Pianiști cu palmares internațional impresionant, Daria Tudor este absolventă a Universității de Arte din Berlin, în prezent pianist oficial la aceeași universitate, iar Florian Mitrea, absolvent și actualmente profesor la Academia Regală de Muzică din Londra. Interpreți de mare forță expresivă, cu temperamente artistice remarcabile și perfect compatibile, ei au interpretat un program de sărbătoare, cuprinzând transcripții ale baletelor „Frumoasa din pădurea adormită” și „Spărgătorul de nuci” de Ceaikovski, valsuri de Johann Strauss și parafraze de Zach Heyde precum și „Jocuri populare românești din Transilvania” op. 4 de C. Silvestri. Publicul, fascinat, a solicitat și un bis celor doi pianiști!

​Ultima seară, cea de a 4-a a Festivalului Klavier Art Duo i-a avut ca invitați pe Karina Șabac și Toma Popovici, de la Universitatea Națională de Muzică din București, pianiști de excepție, care îmbină activitatea concertistică internațională cu practica pedagogică în România și cu o permanentă implicare în proiecte culturale inedite. Ei au oferit publicului un Caleidoscop muzical, cuprinzând o arie stilistică diversă, de la W. A. Mozart la Fr. Poulenc, S. Rachmaninov și A.Haciaturian cu al său celebru Vals din Suita „ Masquerade”.

​Întregul program al celor patru zile de Festival a fost prezentat într-o manieră originală (îmbinând referirile muzicologice cu o selecție de poezie românească în rostire proprie, versurile aparținând unor poeți născuți în interiorul sau la granița cu acest peisaj de poveste al Bucovinei, adică Mihai Eminescu, Anatol Baconski, Paul Celan și Matei Vișniec), de muzicologul Loredana Baltazar. Gândurile publicului meloman zboară deja către a VII-a ediție din anul viitor.