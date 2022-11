Cercetare

Lansarea proiectului ”BIO SAFE LAB - Laborator de cercetare Interdisciplinară pentru analiza Calității, Siguranței și Identificarea Falsificării Alimentelor în cadrul Clusterului Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani” a avut loc vineri, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava. Proiectul a fost semnat în cadrul unui contract de finanțare semnat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de Organism Intermediar pentru Cercetare pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul de specializare inteligentă Bioeconomie a Clusterului Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani, prin dezvoltarea unui laborator de cercetare interdisciplinară pentru analiza calității, siguranței și identificare a falsificării alimentelor și prin diversificarea ofertei de servicii prestate la nivelul clusterului. Valoarea totală a proiectului este de 4.379.531,57 lei din care valoarea totală eligibilă este de 4.094.005,05 lei, valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este 1.511.224,08 lei, iar 285.526,52 reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA.

Asociere într-un proiect benefic consumatorului de produse alimentare

Despre punerea în practică a proiectului și modul de asociere în acesta a vorbit prof.univ.dr. Mihai Dimian, Președintele Asociației Clusterului Regional Inovativ Suceava-Botoșani:

”Acesta este un proiect de infrastructură, 85 la sută din finalizare fiind pentru dezvoltarea de laboratoare, mai multe componente de laboratoare pentru analize fizico-chimice, microbiologice, de biologie moleculară, precum și o componentă modernă de analiză genetică. El vine în sprijinul industriei alimentare și în sprijinul protecției cetățeanului. Acest proiect se orientează către calitatea și securitatea alimentară în primul rând, dar privind spre viitor, aceste echipamente vor putea fi utilizate și în zona sănătății umane, dorindu-ne să devenim un centru de analize genetice pentru România.

Această asociație pe care o reprezint aici în calitate de președinte al consiliului director este formată din USV, ca mediu de cercetare, din 12 agenți economici care vor fi primii beneficiari, în total fiind circa 30 de agenți economici care vor beneficia de analizele efectuate de acest laborator. Asocierea e formată și din autoritățile publice, Primăria Suceava, C.J. Suceava, Primăria Botoșani, precum și Camerele de Comerț din cele două județe.”

Directorul de proiect pentru elaborarea documentației este prof. univ. dr. ing. Mircea Oroian, decanul Facultății de Inginerie Alimentară, care a făcut o prezentare mai apropiată de domeniu a activității proiectului și a rezultatelor pe care acesta le are în vedere: ”Acest proiect se va desfășura pe parcursul a 14 luni, cea mai importantă activitate care se va desfășura cel mai mult de-a lungul anului viitor fiind cea de achiziție echipamente. 20.000 de euro vor fi investiții private, suportate de către membrii cluster-ului, iar 30 de întreprinderi vor beneficia de facilitățile pe care le vom dezvolta în cadrul acestui laborator. În total vor fi 74 de echipamente pe cele trei componente, 20 de echipamente pe cercetare microbiologică, 34 de echipamente pe cercetare fizico-chimică și alte 20 de echipamente pe cercetare biologie moleculară și analize genetice, fiind probabil singurul laborator de acest tip din Regiunea Nord-Est, pentru anumite analize chiar din țară.”

O investiție cu dezvoltare ulterioară și către alte domenii

Acest proiect vine să pună la dispoziția angajatorilor echipamente și analize pe care individual nu și le-ar putea permite. Când este vorba de o extindere spre export la nivel internațional, astfel de analize sunt absolut necesare și trebuie făcute și pe parcursul dezvoltării produselor și în dezvoltarea unor produse noi. Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava a vorbit despre dezvoltarea în viitor a acestui important proiect: ”E un prim laborator care are în vedere siguranța alimentară și mai ales toate verificările în ce privește depistarea contrafacerilor și a produselor falsificate. Reprezintă un mare câștig pentru noi și cetățeanul de rând și va fi amplasat la Centrul Economic Bucovina, unde e sediul Cluster-ului. Cofinanțarea noastră este destul de consistentă, pentru că am văzut importanța acestui laborator. Sunt convins că industria alimentară din zona de nord a țării va apela la acest laborator de la Suceava în perioada următoare. Dezvoltarea acestor laboratoare are în vedere și proiecte din domeniul medicinei, precum controlul genetic. Populația României nu a avut parte în acești ani de posibilitatea de a-și face analize genetice în țară, de a depista la timp bolile pe care le moștenește orice om, acest laborator fiind un câștig enorm pentru zona noastră.” Trebuie spus în continuare că investițiile nu se opresc aici, existând și alte proiecte de viitor: ”În paralel, Consiliul Județean Suceava a depus pentru Programul Operațional Regional pentru Regiunea Nord-Est un proiect de 10 milioane de euro pentru un grup de 6 laboratoare, care ar putea fi amplasate tot la Centrul Economic Bucovina (CEB). Dotările acestora vor fi pentru efectuarea unor analize privind industria alimentară, calitatea aerului, a apei și a solului, precum și testarea materialelor de construcții.”

Investiția în cadrul acestui cluster va deschide calea unei concurențe pentru protecția consumatorului de produse alimentare. Acest pas a fost făcut pentru că dezvoltarea unui laborator de microbiologie în cadrul întreprinderilor de produse alimentare este prea costisitor. El va fi realizat în cadrul acestei asocieri de companii, printr-o investiție comună a acestora. Un participant din mediul privat la investiție este și Alexandru Șcheul, reprezentant Killer SRL, care a vorbit despre beneficii: ”Sperăm ca acest laborator să fie ca o bulă de aer pentru consumatori, pentru verificarea calității produselor. În privința fabricării produselor alimentare se pot face multe falsuri, mai ales la cele din carne, unde au apărut arome pentru carne de vită, de porc, fumul lichid care se folosește mult și este dăunător. Pe partea de analize microbiologice noi avem contract cu Direcția Sanitar Veterinară (DSV) și acum trebuie să facem astfel încât să nu fim sancționați de aceștia pentru că vom face aceste analize la noul laborator. În același timp, prețurile prestate de acest laborator trebuie să fie rezonabile, pentru ca cei din mediul privat să poată avea acces la aceste prețuri și să fie și în avantajul lor.” Ca răspuns la temerile investitorului privat, Gheorghe Flutur a răspuns: ”O astfel de problemă sesizată aici poate fi o glumă, o apucătură de dinainte de 1989. Cei de la DSV au activitatea de control și trebuie să se obișnuiască cu ideea de a externaliza laboratoarele de analize, sau analizele să se facă în mai multe locuri în mod încrucișat, cel care să aibă de câștigat fiind consumatorul.”

Oferta va fi extinsă prin realizarea părții de analize genetice și pentru biologie moleculară avansată, care la această oră nu sunt realizate de către DSV. Viitorul arată că va putea exista o colaborare între cluster și DVS pe acest tip nou de analize, în cazul în care pot apărea situații de criză. Această investiție reprezintă un proiect care se va dezvolta în domeniul industriei alimentare, cu potențial de a fi extins după 2023 și în zona analizelor genetice, de care este atâta nevoie în cadrul rețelelor medicale din regiune.