Tragedie cumplită

Omul de afaceri Alexandru Scheul, unul dintre cei mai vechi proprietari de avioane ușoare din județul Suceava, totodată și printre cei mai experimentați piloți de aparate de acest gen, a zburat vineri, cu două zile înainte de tragedie, împreună cu Bogdan Adomniței, fiecare la bordul avionului său, modele identice.

Scheul este și el în stare de șoc după tragedia de duminică după-amiază și a povestit cât de fericit era Bogdan că își achiziționase avionul său, după un an în care făcuse instructaj și obținuse licență de zbor pentru avioane ultraușoare.

”Ne cunoșteam foarte bine de când el începuse să vină aici la zbor, la Frătăuți. Un băiat extraordinar, tot timpul era foarte vesel, fericit. Cu atât mai mult de când și-a luat licența pentru avioane ultraușoare și își și achiziționase un avion performant era foarte fericit și entuziasmat”, a relatat Alexandru Scheul.

Avion practic nou, modern și ușor manevrabil

Avionul era cumpărat de Bogdan Adomniței din Letonia și era practic nou, având 300 de ore de zbor.

Modelul de avion este identic cu avionul cu care zboară Scheul.

Este vorba de un avion foarte ușor, din fibră din carbon, de 450 de kilograme, cu autonomie foarte bună și foarte manevrabil, ne-a povestit Alexandru Scheul.

”Era atât de fericit, vineri am zburat împreună, eu cu avionul meu, el cu al lui, cu alt instructor. Era atât de fericit, nu am văzut om mai fericit... Personal nu cred că se pune problema unei defecțiuni tehnice, avionul era nou și performant, specialiștii se vor pronunța totuși...”, a mai spus Scheul.

Prudent, dar și dornic să zboare cât mai mult

Bogdan Adomniței manifesta prudență în zbor, dovadă și că zbura doar cu instructori cu mare experiență, cum a fost cazul și duminică, când era însoțit de instructorul Marcel Iliese.

Entuziasmat de noul avion, Bogdan a zburat și vineri, și duminică. Tragedia s-a produs în timp ce acesta era la al doilea zbor de duminică.

”Nu a fost vânt sau furtună, dar a fost o ploaia rapidă, cred că a venit o ploaie rapidă când ei erau în zbor, cam așa reiese după ore și ce a fost afară. Au căzut cu avionul direct în vârf, puternic, avionul e distrus aproape total”, a mai relatat Alexandru Scheul.

Acesta crede că nenorocirea s-a produs pe la 15.30-16.00, oricum cu mult înainte de a fi găsit avionul prăbușit. Alarma a fost dată după ora 19.00.

Specialiști de la Aviația Civilă au examinat avionul prăbușit. Aparatul decolase la ora 15.00

Ancheta în cazul prăbușirii avionului ultraușor pe un teren agricol din satul Hurjuieni, comuna Gălănești, a continuat luni, pe lumină, efectuată de specialiști din cadrul Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile. Aceștia sunt și cei care au pregătirea necesară de a trage câteva concluzii preliminare, legate de avion, starea în care a fost găsit, cum s-a produs impactul cu solul etc.

Oricum, din datele pe care le avem, elementele aflate la dispoziția anchetatorilor sunt reduse.

Un detaliu cert este că avionul a decolat de pe aerodromul din Frătăuții Vechi, în jurul orei 15:00. Așadar, cu mai mult de patru ore înainte de ora la care s-a anunțat tragedia. Având în vedere că nu a fost identificat cineva care să fi văzut avionul în derivă, este destul de probabil ca între momentul tragediei și momentul sesizării poliției să fi trecut destul de multă vreme. Această variantă rezultă și din alte indicii, legate de momentul în care pilotul nu a mai putut fi contactat, faptul că motorul era deja rece etc.

Cum vremea era proastă, ploua, iar avionul a căzut pe un teren agricol izolat, la aproximativ patru kilometri de drum, pare destul de plauzibil ca nimeni să nu fi văzut ceva.

Aeronava de mici dimensiuni figurează înmatriculată în Letonia și era destinată scopului recreativ.

Marcel Iliese, în vârstă de 58 de ani, instructor de zbor, și Bogdan Adomniței, în vârstă de 42 de ani, și-au pierdut viața în accidentul aviatic.

Primul era unul dintre cei mai cunoscuți instructori din zbor din România, locotenent comandor în rezervă. Este fost pilot militar și de linie, pilot de elicopter, considerat unul dintre cei mai experimentați piloți din România.

Duminică, județul Suceava s-a aflat sub cod galben, în zonă înregistrându-se vreme rea.

Cercetările de la fața locului se derulează sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. Procurorul va da un verdict în baza a ceea ce constată cei de la Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile.

Ce au transmis oficial procurorii

”Pe 11 septembrie Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava s-a sesizat cu privire la evenimentul de aviație civilă produs pe raza satului Hurjuieni, comuna Gălănești, soldat cu distrugerea totală a unui aparat de zbor civil, de agrement, și cu decesul celor doi pasageri ai acestuia. În cursul zilei de 12 septembrie, a fost dispusă de către procurorul de caz examinarea medico-legală a persoanelor decedate pentru stabilirea cauzelor deceselor și ridicarea epavei avionului în vederea expertizării de către reprezentanții AIAS. În cauză, cercetările continuă sub coordonarea procurorului în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul de aviație civilă. S-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și distrugerea unei aeronave în serviciu”, a declarat procurorul Ionel Toma, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava.