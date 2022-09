Am urmărit cât de mult am putut din proaspăt încheiatul USOpen, turneul care încheie seria turneelor de Grand Slam ale fiecărui an, dar care în 2023 a adus ceea ce aproape încetaserăm să credem că s-ar putea întâmpla: urcarea pe locul 1 mondial, conform clasamentului ATP, a unui alt nume decât Federer, Nadal, Djokovic, coloşii care monopolizaseră primele locuri, a căror erăpare să fie pe sfârşite. De când l-am văzut pe ăsta micu', Carlos Alcaraz, la primele mingi în turneu, mi-am zis că va veni şi vremea lui... dar zău că m-a surprins că minunea s-a produs practic peste noapte (adică în exact două săptămâni!). Ultima dată când nu am ţinut cu el a fost în semifinala cu Tiafoe, cu care ţinusem până atunci preţ de 5 tururi. Deşi în 5 seturi, Alcaraz l-a bătut foarte convingător, pe parcursul întregii partide spaniolul lăsând impresia că nimic nu îl poate întoarce din drumul său către trofeu... nici măcar Tiafoe, favoritul indiscutabil al publicului, din moment ce juca pe teren propriu. Şi totuşi... Ceea ce trebuie remarcat (aici poate că Gabi Manţă, colegul meu de rubricăşi pasionat la extrem de tenis, ar avea explicaţii pertinente legate de prizape rachetă, de amplitudinea mişcării, de vitezade deplasare în teren etc.) este că tenisul jucat de Alcaraz, dar şi de Ruud ori de Tiafoe, mie mi se pare că n-are legătură cu ce ştiam până acum despre tenis. Pare alt sport decât îl joacă cei 3 titani amintiţi la început, dar altul şi faţă de ce vedem la ceilalţi "grei" de azi, mult mai tineri: Zverev, Kyrgios, Tsitsipas. Am totuşi o problemă: aşa mi s-a părut şi anul trecut, dar la feminin, în finala Răducanu - Fernandez, însă între timp cele două fenomene de atunci aproape că au dispărut! Are Alcaraz şi lacune? Ei bine, da! Scurtele le dă ca dracu' (sau caHalep, dacă nu vă supără!), prima care i-a reuşit în finală fiind abia în ultimul set, al patrulea! Pare însă că nici n-are nevoie, se descurcă şi fără scurte! Turneul s-a încheiat, iar eu continui să mă mir de ce mi-a fost dat să văd. Cele 14 nopţi nu le-am pierdut privind, ci cred că le-am câştigat!